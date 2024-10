Du patrimoine aux industries culturelles : défis d'une modernisation attendue du tourisme

Cependant, pour transformer véritablement les ressources culturelles en valeur économique, le tourisme culturel en une industrie culturelle, conformément à la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam à l'horizon 2030, le Vietnam a encore beaucoup de travail à faire.

Photo : CTV/CVN

Au Vietnam, bien que l'industrie culturelle ne soit apparue que récemment, un certain nombre de produits sont déjà exploités de manière créative, contribuant ainsi à diversifier l'offre touristique nationale. On peut notamment citer les spectacles vivants comme "La Quintessence du Tonkin", "Souvenirs de Hôi An", "Danse dans les nuages"...

Début 2024, le Service du tourisme de Hanoï a annoncé 15 produits de tourisme nocturne, la plupart étant basés sur les atouts de la culture et du patrimoine. Il s'agit notamment des circuits à la Maison centrale de Hoa Lo et à la Cité impériale de Thang Long, du programme "Légendes de la jeunesse - Vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue" au Musée de la femme vietnamienne.

Cependant, il faut aussi admettre que les produits du tourisme culturel de grande envergure capables de doter une destination d'une véritable identité sont encore modestes.

Attirer les investisseurs culturels

Photo : VNA/CVN

Selon la Docteure-Architecte Nguyên Thu Hanh, présidente de l'Union scientifique pour le développement durable du tourisme (STDe), ce dernier exploite jusqu'ici uniquement les valeurs passées du patrimoine sans réellement les mettre au goût du jour. En outre, l'investissement dans la culture comporte toujours de nombreux défis et risques latents, et le pays manque encore de mécanismes et politiques pour attirer et protéger les investisseurs culturels.

La directive N°30 du Premier ministre, datée du 29 août 2024, relative au développement des industries culturelles au Vietnam, met l'accent sur l'accélération de l'acquisition des connaissances, tant sur le plan juridique pour renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle que sur les plans scientifique, technologique et créatif, afin de mieux valoriser les produits à forte valeur culturelle.

Le développement des industries culturelles doit garantir une exploitation maximale et efficace du potentiel des valeurs culturelles et patrimoniales.

VNA/CVN