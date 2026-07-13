Le Portugal embrase le ciel de Dà Nang et remporte le DIFF 2026

Le soir du 11 juillet, la finale du Festival international de feux d'artifice de Dà Nang (DIFF 2026), organisée conjointement par le Comité populaire de la ville de Dà Nang et le groupe Sun Group sous le thème "Des horizons connectés", s'est achevée par la victoire de l'équipe du Portugal.

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Photo : Sungroup/CVN

Organisé pendant près de deux mois durant l'été, le Festival international de feux d'artifice de Dà Nang (DIFF 2026) a confirmé son statut comme l'un des neuf festivals incontournables de la planète, attirant chaque soir des dizaines de milliers de visiteurs dans la ville des rives de la rivière Hàn.

"Une véritable finale de l'art pyrotechnique mondial" : telle est l'impression partagée par de nombreux spectateurs après plus de 40 minutes de spectacle offertes par les équipes de Chine et du Portugal.

Un duel pyrotechnique haletant

Présente pour la troisième année consécutive en finale du DIFF, la société chinoise Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd. a proposé une prestation exceptionnelle. Sur une bande-son composée de dix morceaux célèbres, dont trois chansons vietnamiennes, l'équipe a emmené le public dans un voyage à travers un Dà Nang jeune et dynamique, grâce à un subtil dialogue entre lumière et musique. Les transitions incessantes, les tirs à plusieurs niveaux et les représentations lumineuses des célèbres ponts de la ville ont parfaitement illustré le thème "Des horizons connectés".

Face à elle, Macedos Pirotecnia du Portugal a une nouvelle fois démontré pourquoi elle figure parmi les plus prestigieuses maisons pyrotechniques d'Europe. Dans la continuité de sa prestation des qualifications, l'équipe a raconté l'histoire d'un Dà Nang où nature, culture et innovation se rencontrent harmonieusement. Fidèle à son style narratif, elle a construit un spectacle riche en émotions, mêlant musique et effets pyrotechniques pour conduire le public d'instants de douceur jusqu'à un final spectaculaire. Les spectateurs sont restés fascinés par une succession d'effets pyrotechniques originaux : cascades de lumière, comètes, bombes sphériques, chandelles romaines, jets lumineux et de nombreuses autres compositions qui ont créé un véritable tableau visuel empreint d'émotion.

Photo : Sungroup/CVN

Les deux prestations étaient d'un niveau si élevé que le public, tout comme plusieurs membres du jury, aurait volontiers décerné deux premiers prix. Après de longues délibérations, les organisateurs ont finalement annoncé la victoire du Portugal, qui remporte le titre de champion du DIFF 2026 ainsi qu'un prix de 20 000 dollars. La Chine décroche la deuxième place avec une récompense de 10 000 dollars.

Le classement reposait sur plusieurs critères : l'originalité et la conception artistique, l'adéquation au thème, la diversité des effets et des couleurs, la synchronisation entre musique et feux d'artifice, la qualité du final ainsi que l'impression générale laissée au jury.

Une victoire acquise

Lors de la finale, trois prix spéciaux ont également été décernés : le "Prix de la créativité" pour l’équipe de l’Italie, le "Prix de l'espoir" pour l’équipe du Japon et le "Prix du public" pour l’équipe de Dà Nang (Vietnam). Chacune de ces distinctions est dotée de 5.000 dollars.

Photo : Sungroup/CVN

"Participer au DIFF cette année et devenir champion constitue un immense honneur pour toute notre équipe. Ce qui a fait la différence, c'est le lien créé avec le public grâce à la musique. Nos feux d'artifice et notre bande-son racontaient une histoire commune qui permettait aux spectateurs de vivre pleinement chaque émotion. C'est, je pense, ce qui a touché le public", a dit, très ému, Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo, chef de l'équipe portugaise.

"C'était un véritable festin pour les yeux. C'est la première fois que je viens au Festival international de feux d'artifice de Dà Nang et je garderai ces émotions toute ma vie. Je n'ai jamais vu d'aussi beaux feux d'artifice ailleurs dans le monde", a partagé Audrey Thompson, une touriste venue du Royaume-Uni.

Un grand spectacle musical

La finale n'a pas seulement été marquée par les feux d'artifice. Un vaste spectacle artistique, présenté sur la plus grande scène jamais construite pour le DIFF, a réuni plusieurs des plus grands artistes vietnamiens.

Photo : Sungroup/CVN

La soirée s'est ouverte avec Mẹ Rồng Tiên (La mère du dragon et de la fée), une nouvelle composition du musicien Hô Hoài Anh, interprétée par Thu Hang, célébrant les origines du peuple vietnamien, son unité et ses valeurs. Le public a également découvert Bay về phía mặt trời (Voler vers le soleil), une nouvelle œuvre du compositeur Dô Hoàng Long, interprétée par Tùng Duong.

Le retour très attendu de My Tâm, enfant de Dà Nang, a constitué l'un des moments forts de la soirée. Avec sa chanson See The Light (Voir la lumière), qu'elle a elle-même composée, la chanteuse a délivré un message d'espoir, de confiance et d'ouverture vers de nouveaux horizons. De son côté, Tùng Duong a une nouvelle fois impressionné le public avec Golden, interprété en duo avec Bùi Lan Huong, tandis qu'Isaac apportait une touche de fraîcheur avec un medley des titres Bài ca tôm cá (Le Chant des crevettes et des poissons) et Bống Bống Bang Bang, évoquant les villages de pêcheurs du littoral du Centre du Vietnam. Enfin, Bùi Lan Huong a offert une interprétation remarquable du classique Feeling Good (Se sentir bien), transformant la finale en un véritable voyage émotionnel.

Photo : Sungroup/CVN

DIFF 2026 : un moteur pour le tourisme de Dà Nang

Au-delà de la compétition, le DIFF 2026 marque l'une des éditions les plus réussies de son histoire.

Pendant plus de deux mois, des centaines de milliers de visiteurs se sont rendus à Dà Nang pour participer à l'événement. Les tribunes ont affiché complet à chaque soirée, les billets étant vendus longtemps à l'avance, tandis que les quais de la rivière Hàn, les ponts et les bateaux de croisière étaient constamment remplis de spectateurs. Avant même la finale, les cinq soirées de qualification (le 30 mai ; les 6, 13, 20 et 27 juin) avaient enregistré plus de 557 000 nuitées, soit une hausse de 34% par rapport à la même période de l'année précédente. Chaque soirée pyrotechnique a attiré plus de 100 000 visiteurs, avec un record de 117.400 nuitées lors de la cinquième soirée.

Photo : Sungroup/CVN

Ces résultats constituent un signal très encourageant pour le tourisme local. Le festival ne génère plus seulement un pic de fréquentation durant un week-end : il permet désormais de maintenir un flux continu de visiteurs pendant plusieurs semaines, bénéficiant à l'ensemble de la chaîne touristique - hôtels, restaurants, agences de voyages, transports et sites de loisirs.

Cette année, le DIFF a également été classé par Travel + Leisure parmi les neuf festivals les plus remarquables au monde, devenant l'unique représentant du Vietnam dans ce prestigieux classement. Cette distinction récompense les investissements constants réalisés depuis 2017 par la ville de Dà Nang et Sun Group.

Au-delà du spectacle, le DIFF est devenu un puissant levier de développement de l'économie nocturne, du tourisme et de l'ambition de faire de Đà Nẵng l'une des principales destinations événementielles d'Asie.

Photo : Sungroup/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, Nguyễn Thị Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de Dà Nang et présidente du comité d'organisation du DIFF 2026, a déclaré : "Au fil des éditions, le Festival international de feux d'artifice de Dà Nang affirme toujours davantage son attractivité et contribue à faire de notre ville une destination majeure des événements et festivals en Asie. Le fait d'être reconnu parmi les neuf festivals les plus remarquables de la planète est une fierté non seulement pour Dà Nang, mais aussi pour le Vietnam tout entier".

Les derniers feux d'artifice se sont éteints au-dessus de la rivière Hàn, mais l'ambition de Dà Nang de devenir une grande capitale internationale des festivals se poursuit. Après cet été exceptionnel, la ville s'apprête déjà à accueillir de nouveaux événements culturels et touristiques, prolongeant ainsi son dynamisme et son attractivité.

Quê Anh/CVN