“Say Hi ruc ro” : promotion de la culture et du tourisme de Gia Lai

L’émission de téléréalité “ Say Hi ruc ro ” (Un salut éclatant) emmène de jeunes artistes à la découverte de la nature sauvage tout en valorisant la culture et le tourisme de Gia Lai. Elle contribue à promouvoir l’image d’un Vietnam riche en identité.

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Photos : BTC/CVN

Depuis le 7 juin, l’épisode 1 de “Say Hi ruc ro” est diffusé chaque dimanche à 20h00 sur la chaîne HTV2, à 20h30 sur HTV7, ainsi que sur la plateforme de divertissement VieON et la chaîne YouTube Dông Tây Promotion. Ce programme a inauguré le premier format vietnamien de téléréalité consacré aux stars nationales, en invitant les artistes de “Anh trai Say Hi” (Les frères disent Bonjour) à vivre une aventure immersive au cœur de la nature sauvage.

Les compagnies Dông A Media et DatViet VAC ont collaboré dans la production de cette émission afin de promouvoir la culture, le tourisme, la population et les paysages naturels de la province de Gia Lai, ainsi que les activités organisées dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2026.

Aventure au cœur de la nature

Bien plus qu’un simple divertissement, “Say Hi ruc ro” est conçu comme une émission de téléréalité portée par trois valeurs fondamentales : Real - Wild - Brotherhood (Authentique - Sauvage - Fraternel). Real représente les émotions sincères et les moments spontanés lorsque les artistes sortent de leur zone de confort ; Wild incarne l’esprit d’aventure, d’exploration et de confrontation avec la nature ; tandis que Brotherhood symbolise les liens qui se créent lorsque les participants surmontent ensemble les épreuves.

La particularité du programme réside dans le fait qu’il ne met pas les artistes en scène dans leurs performances habituelles, mais les plonge dans un environnement réel où ils révèlent leur personnalité à travers leur capacité à survivre, à s’adapter et à coopérer avec leurs coéquipiers. Monter un campement, cuisiner, traverser des terrains difficiles ou relever des défis collectifs deviennent autant d’occasions pour le public de découvrir une facette différente des idoles vietnamiennes : plus proches, plus authentiques et pleines de l’énergie de la jeunesse.

Le format est divisé en deux étapes principales : la forêt et la mer, deux univers naturels contrastés offrant chacun leurs propres défis. Si la partie en forêt met l’accent sur la survie, l’adaptation et le franchissement d’obstacles dans un environnement sauvage, la partie maritime ouvre un voyage d’exploration de la nature, de renforcement de l’esprit d’équipe et de dépassement de soi sous une forme totalement différente.

Photo : BTC/CVN

Les deux principaux lieux de tournage sont le Parc national de Kon Ka Kinh et l’île de Cù Lao Xanh, destinations remarquables par leur beauté préservée et leur richesse naturelle. D’un côté, l’écosystème forestier primaire caractéristique des Hauts plateaux du Centre ; de l’autre, l’environnement marin pur du Centre. Ensemble, ils ont offert une dimension cinématographique unique au voyage de “Say Hi ruc ro”.

Grâce à un langage visuel riche en émotions, le programme ne se contente pas de raconter l’aventure de survie des artistes, il met également à l’honneur la beauté de Gia Lai en particulier et du Vietnam en général, dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2026.

Fraternité mise à l’épreuve

Le casting de “Say Hi ruc ro” a réuni 19 artistes, à savoir Duc Phúc, Isaac, Wean, Duong Domic, Hurrykng, Rhyder, Jsol, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiêu, Anh Tú, Gin Tuân Kiêt, Pham Anh Duy, Vu Thinh, Pham Dinh Thái Ngân, Erik, Ali Hoàng Duong et Dô Phú Quí, accompagnés de Lê Duong Bao Lâm dans le rôle d’animateur.

Réunis pour la première fois dans une émission de survie, ces artistes aux personnalités et aux énergies variées offriront de nombreuses situations inattendues ainsi que des réactions mémorables tout au long de l’aventure. Parmi eux figurent aussi bien des participants dynamiques et humoristiques que des artistes plus réservés, toujours prêts à soutenir leurs coéquipiers aux moments décisifs. Cette diversité contribue à créer un parcours riche en émotions, où l’entraide, la solidarité et l’esprit de fraternité se construisent au fil des expériences partagées.

Les premières révélations des coulisses ont également montré l’évolution des relations entre les artistes après cette expérience de vie commune au cœur de la nature. En quittant leur zone de confort, ces “frères” sont devenus de véritables compagnons de route, partageant pressions, défis et souvenirs inoubliables durant tout le tournage.

“Say Hi ruc ro” n’est pas seulement une émission de téléréalité. C’est aussi un voyage qui permet aux artistes de sortir de leur zone de confort, d’être plus authentiques et de tisser des liens plus sincères. Ce qui distingue le programme ne réside pas dans la compétition, mais dans la manière dont ces jeunes grandissent ensemble au fil de chaque aventure.

Nguyên Thành/CVN