Gia Lai ambitionne de devenir une destination internationale de croisière

Le tourisme de croisière progresse rapidement en Asie, offrant de nouvelles opportunités au Vietnam. Grâce à la connexion entre le littoral de Quy Nhon et les espaces culturels du Centre, la province de Gia Lai souhaite devenir une nouvelle escale sur les itinéraires maritimes internationaux.

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Photo : Dung Nhân/CVN

Lors de la Conférence sur le développement des produits de tourisme de croisière récemment organisée à Gia Lai, experts, gestionnaires et entreprises de voyage ont souligné que la province disposait de nombreux atouts pour attirer cette clientèle à fort pouvoir d’achat, considérée comme un levier important pour la croissance du secteur.

Selon Dô Thi Diêu Hanh, directrice du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, la singularité de Gia Lai réside dans sa capacité à combiner, au sein d’un même itinéraire de courte durée, plusieurs niveaux d’expériences touristiques.

Depuis le port de Quy Nhon, les visiteurs peuvent accéder facilement à des sites emblématiques tels que Ky Co, Eo Gio, Cù Lao Xanh, Ghênh Rang ou encore la lagune de Thi Nai. Ils peuvent également découvrir le patrimoine historique et culturel de l’ancienne terre de Binh Dinh, notamment le bài chòi (un art combinant chant folklorique et jeu de cartes), les arts martiaux traditionnels et les espaces culturels locaux.

“C’est l’atout le plus distinctif de Gia Lai et peu de localités disposent d’un tel avantage”, a souligné Mme Hanh, mettant en avant la complémentarité entre la mer et la montagne.

En quelques heures seulement, les touristes peuvent également explorer le lac Biên Hô, la Réserve mondiale de biosphère de Kon Hà Nung, des villages des ethnies Ba Na et Jrai, ainsi que l’Espace de la culture des gongs, inscrit en 2008 par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cette combinaison entre cultures et paysages maritimes et montagneux constitue une base solide pour développer des produits touristiques différenciés.

Les professionnels du secteur observent par ailleurs une évolution rapide du marché des croisières. Autrefois dominé par une clientèle senior, ce segment attire désormais de plus en plus de voyageurs jeunes, disposant d’un pouvoir d’achat élevé et recherchant des expériences personnalisées, authentiques et riches culturellement.

Doàn Thi Thanh Trà, directrice générale adjointe de la compagnie Saigontourist Travel, a indiqué que les croisiéristes ne souhaitaient plus seulement visiter une destination quelques heures, mais voulaient chercher à comprendre la culture, la gastronomie et le mode de vie locaux. À son avis, cette tendance représente une réelle opportunité pour Gia Lai, notamment auprès des navires de taille moyenne ou réduite, qui transportent une clientèle haut de gamme.

Structurer un écosystème touristique

Photo : Doan Ngoc/CVN

Malgré ces atouts, plusieurs défis restent à relever pour transformer ce potentiel en avantage compétitif durable.

D’après Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, les perspectives du tourisme de croisière sont importantes, mais Gia Lai doit planifier de manière cohérente ses infrastructures d’accueil, des installations portuaires aux services terrestres.

“L’essentiel est de concevoir des infrastructures adaptées et des produits attractifs pour inciter les visiteurs à descendre à terre, prolonger leur séjour et augmenter leurs dépenses”, a-t-il remarqué.

Un autre défi majeur concerne la notoriété encore limitée de la destination "Quy Nhon - Gia Lai” sur les grandes routes maritimes internationales. De nombreuses compagnies de croisière connaissent déjà des destinations populaires comme Dà Nang ou Nha Trang, mais peu identifient encore clairement Quy Nhon. D’où la nécessité de renforcer la promotion et les connexions avec armateurs et opérateurs touristiques internationaux.

Nguyên Thi Thanh Lich, vice-présidente du Comité populaire de Gia Lai, a indiqué que le tourisme de croisière serait à la fois une opportunité économique et un levier de valorisation des patrimoines naturels, historiques et culturels de la région.

“Gia Lai ne cherche pas à rivaliser par le volume de croisières, mais par la profondeur de son identité culturelle et la qualité de l’expérience offerte aux visiteurs”, a-t-elle déclaré.

En tant que province hôte de l’Année nationale du tourisme 2026, Gia Lai vise environ 15 millions de visiteurs, dont 200.000 touristes internationaux, pour des recettes estimées à 35.000 milliards de dôngs. À l’horizon 2030, la province ambitionne d’accueillir 18,5 millions de visiteurs, dont 1,1 million d’étrangers, faisant du tourisme un secteur économique clé.

Dans cette stratégie, le tourisme de croisière est appelé à devenir un moteur de croissance important, contribuant à diversifier l’offre touristique et à positionner Gia Lai comme une escale attractive sur les itinéraires maritimes du Vietnam et de la région.

Mai Quynh/CVN







