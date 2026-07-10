Quand la prospérité se mesure à la qualité de vie

Le classement officiel du Vietnam par la Banque mondiale parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure constitue une étape importante et une source de fierté dans son parcours de réforme et d'intégration.

>> Le Vietnam parmi les économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure

>> Un reclassement reflète le dynamisme de l’économie du Vietnam

>> BAD : la croissance du Vietnam devrait rester la plus forte d’Asie du Sud-Est en 2026

Mais la véritable portée de cette reconnaissance ne réside pas seulement dans un classement économique. Elle tient surtout au fait que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, où la population, la culture et la qualité de vie doivent devenir les principaux critères de la réussite.

Certains événements marquent un tournant décisif dans l'histoire d'une nation. D'autres l'amènent à porter un regard nouveau sur elle-même. L'entrée officielle du Vietnam dans le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure relève de cette seconde catégorie.

Une nouvelle conception de la prospérité

Après près de quatre décennies de réformes, les progrès accomplis ne se traduisent plus seulement par une hausse du revenu par habitant, mais aussi par la reconnaissance, par la communauté internationale, de la capacité du Vietnam à construire un développement durable. D'une économie principalement engagée dans une logique de rattrapage, le pays devient progressivement une nation capable de créer de nouveaux moteurs de croissance et de bâtir son propre modèle de développement.

Cependant, chaque étape franchie revêt une double signification : elle confirme le chemin parcouru tout en rappelant les nouveaux défis à relever.

Car accéder à une nouvelle phase de développement exige davantage qu'une croissance plus rapide : cela suppose avant tout une croissance de meilleure qualité.

Voilà les interrogations qu'une nation aspirant à un développement global doit désormais se poser. Car le revenu ne reflète que la taille de l'économie, tandis que la qualité de vie traduit le véritable niveau de développement d'un pays. Une nation ne peut être considérée comme prospère si sa croissance économique s'accompagne d'une dégradation de l'environnement, d'un creusement des inégalités, d'une érosion des valeurs culturelles ou d'une aggravation des tensions sociales.

À l'inverse, une économie durable doit créer les conditions permettant aux individus de vivre en meilleure santé, d'apprendre davantage, d'innover, de profiter d'une vie culturelle plus riche et de s'épanouir pleinement. Elle est aussi capable de transformer les fruits de la croissance en une amélioration concrète de la qualité de vie de l'ensemble de la population.

La prospérité au-delà du revenu

L'entrée du Vietnam dans cette catégorie ne doit donc pas être perçue uniquement comme une réussite économique. Elle marque également l'ouverture d'une nouvelle étape, dans laquelle la science, la technologie et l'innovation deviennent les principaux moteurs de la croissance ; où une main-d'œuvre hautement qualifiée constitue un avantage concurrentiel ; où la culture est reconnue comme une ressource endogène ; où des institutions modernes et une gouvernance efficace forment le socle du développement ; et où la population est à la fois la finalité et l'actrice des politiques publiques.

Cet esprit inspire également les grandes orientations du Parti : promouvoir un développement rapide mais durable ; associer croissance économique, progrès social et équité ; faire progresser la culture au même rythme que l'économie et la politique ; et veiller à ce que chaque avancée du développement se traduise par une amélioration concrète de la qualité de vie de la population.

L'accès au groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur ne constitue donc pas un aboutissement, mais le point de départ d'une ambition plus élevée : bâtir une économie innovante, une société civilisée, un cadre de vie sûr, une culture riche et un pays où chacun puisse pleinement s'épanouir.

Le développement au service de l'humain

Enfin, le statut d'une nation ne se lit pas uniquement dans les chiffres des rapports économiques. Une nation véritablement développée ne se distingue pas seulement par son PIB ou son revenu par habitant, mais aussi par la qualité de son capital humain, la richesse de sa culture, la cohésion de sa société et le bonheur que procure son développement.

Lorsque la prospérité se mesure à la qualité de vie, le Vietnam ne se contente plus d'atteindre un nouveau seuil de revenu. Il s'engage dans une nouvelle trajectoire de développement, centrée sur l'être humain, fondée sur la culture et guidée par une ambition simple : faire du bonheur et de l'épanouissement de chacun la finalité ultime de toutes les politiques publiques.

Nguyên Tùng/CVN