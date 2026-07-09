Le DIFF dynamise la haute saison touristique à Dà Nang

Le Festival international de feux d'artifice de Dà Nang (DIFF) 2026 confirme son statut d'atout touristique majeur de la ville, attirant plus de 557.000 visiteurs et générant d'importantes retombées positives sur les services, le commerce et l'image de la destination.

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Photo : VNA/CVN

Le Festival international des feux d'artifice de Dà Nang (DIFF) 2026 se déroule sur six soirées, du 30 mai au 11 juillet, avec la participation de dix équipes pyrotechniques venues de Chine, de France, du Japon, d'Italie, d'Allemagne, de Macao (Chine), du Portugal, d'Australie ainsi que de deux équipes vietnamiennes. Lors des phases éliminatoires, les participants ont offert de spectaculaires prestations au-dessus de la rivière Hàn.

Selon le comité d'organisation, le festival a eu un impact très positif sur le tourisme local. Au-delà de la qualité des spectacles, il a dynamisé de nombreux secteurs d'activité et soutenu la croissance de l'économie touristique pendant la haute saison. À chaque soirée, les berges de la rivière Hàn ont attiré une foule considérable d'habitants et de visiteurs. Les principales artères, les restaurants, les cafés, les bateaux de croisière, les centres commerciaux et les espaces de loisirs ont connu une forte affluence, contribuant à l'ambiance festive qui fait la renommée de Dà Nang.

Afflux record de visiteurs

La ville de Dà Nang a accueilli plus de 557.000 visiteurs ayant séjourné sur place, soit une hausse de 34% par rapport à la même période de l'an dernier. En moyenne, plus de 100.000 visiteurs ont été enregistrés chaque soir de festival. La soirée du 27 juin a, à elle seule, attiré environ 117.400 visiteurs, un record depuis le début de cette édition. Le taux moyen d'occupation des hôtels a dépassé 70%, plusieurs établissements du centre-ville et du littoral affichant même complet.

Photo : VNA/CVN

Le nombre de visiteurs internationaux a dépassé 233.000, soit environ 42% de la fréquentation totale. Ils provenaient notamment d'Inde, du Kazakhstan, d'Irlande, du Royaume-Uni, d'Australie et des Pays-Bas. Cette clientèle, au pouvoir d'achat élevé, a largement bénéficié des services d'hébergement, de restauration, de villégiature, de shopping et de loisirs, contribuant ainsi à accroître les recettes du secteur.

Parallèlement, avec plus de 324.000 visiteurs nationaux, le DIFF confirme son fort pouvoir d'attraction auprès du marché intérieur. De nombreuses familles et groupes de jeunes ont choisi Dà Nang pour leurs vacances d'été, combinant les spectacles pyrotechniques avec la découverte de sites emblématiques tels que Bà Nà Hills, la plage de My Khê, la vieille ville de Hôi An ou encore le sanctuaire de My Son.

"Dà Nang : des horizons connectés"

Selon Nguyên Manh Hùng, président du Comité populaire de Dà Nang, le thème "Dà Nang : des horizons connectés" traduit l'ambition de faire de la ville un pôle régional de la culture, du tourisme et de la coopération internationale. Les six soirées de compétition racontent chacune une étape du développement de Dà Nang autour de la nature, du patrimoine, de la culture, de la créativité et de l'ouverture sur le monde.

Pour Nguyên Dang Huy, professionnel du tourisme et des services, l'organisation du DIFF sur plus d'un mois a permis de mieux répartir les flux de visiteurs, alors qu'ils étaient auparavant concentrés sur quelques week-ends. Cette évolution favorise une meilleure planification de l'activité des entreprises du secteur, allonge la durée moyenne des séjours et stimule les dépenses touristiques.

Photo : VNA/CVN

Selon Truong Thi Hông Hanh, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang, le DIFF confirme son rôle de véritable moteur du tourisme local. Au-delà de la hausse de la fréquentation, le festival améliore la qualité des séjours et génère des retombées positives pour l'hôtellerie, les transports, le commerce, la restauration et les loisirs.

Les spécialistes de l'économie touristique soulignent que les grands événements internationaux comme le DIFF ne génèrent pas seulement des recettes directes grâce à la billetterie et à l'hébergement. Ils stimulent également la consommation dans les transports, le commerce de détail, la restauration et les loisirs, tout en renforçant durablement l'image de la destination.

Un festival au rayonnement international

Au-delà de ses retombées économiques, le DIFF 2026 continue de se distinguer par l'ampleur de son organisation et la qualité de sa programmation artistique, confortant progressivement son statut de festival de référence à l'échelle internationale.

Selon Nguyên Manh Hùng, le magazine Travel + Leisure a classé le DIFF 2026 parmi les neuf festivals d'été les plus remarquables au monde. Cette reconnaissance illustre le rayonnement international, la qualité artistique et l'attractivité de cet événement emblématique du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Depuis sa première édition en 2008, le DIFF est devenu un rendez-vous majeur qui s'étend désormais sur plus d'un mois. Il réunit les meilleures équipes pyrotechniques du monde et propose une programmation mêlant spectacles, concerts et performances artistiques contemporaines. Il constitue aujourd'hui l'un des principaux produits touristiques de Dà Nang.

L'engouement du public a dépassé celui des éditions précédentes. Face à une demande exceptionnelle, la tribune A4 a été ouverte au public dès la cinquième soirée, alors qu'elle ne devait initialement l'être que pour la finale.

Venue de Hanoï, Nguyên Thi Minh Ngoc explique que sa famille avait réservé son séjour plusieurs mois à l'avance afin d'assister aux spectacles tout en profitant des vacances. Elle salue la qualité de l'organisation, l'ambiance festive ainsi que la diversité des activités proposées, entre gastronomie, visites et détente.

Le général de division et musicien Nguyên Duc Trinh, président de l'Association des musiciens du Vietnam et membre du jury, estime que le niveau artistique des équipes a encore progressé cette année. Selon lui, même les formations les plus titrées continuent d'innover et de renouveler leurs créations.

Pour Nadia Shakira Wong, Pdg de Global2000 et conseillère du jury, la singularité du DIFF réside dans le fait que chaque soirée est conçue comme un véritable spectacle total, associant feux d'artifice, musique, jeux de lumière et éléments culturels pour offrir une expérience immersive qui va bien au-delà du simple spectacle pyrotechnique.

Selon les experts, dans la stratégie visant à faire de Dà Nang un pôle régional du tourisme, de l'événementiel et des festivals, le DIFF s'affirme désormais comme un produit touristique emblématique, capable de renforcer durablement la compétitivité de la ville et de soutenir la croissance du secteur des services.

Quê Anh/CVN