Gia Lai trace une nouvelle voie touristique

Des gongs traditionnels aux arts martiaux, en passant par les paysages des hauts plateaux et du littoral, Gia Lai mise sur ses atouts culturels et naturels pour renforcer son attractivité à l’occasion de l’Année nationale du tourisme 2026.

>> “Say Hi ruc ro” : promotion de la culture et du tourisme de Gia Lai

Photos : VNA/CVN

Placée sous le thème “Gia Lai - Les montagnes embrassent la mer”, l’Année nationale du tourisme 2026 est présentée non seulement comme un symbole de l’élargissement de l’espace géographique, mais aussi comme un message stratégique de connexion harmonieuse entre les hauts plateaux et les espaces maritimes, entre une nature majestueuse et une identité culturelle ethnique singulière, profondément marquée par le patrimoine des gongs, les épopées traditionnelles, ainsi que par l’équilibre entre préservation et développement.

Dans le contexte où la Résolution N°80 du Politburo du Parti sur le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère affirme que la culture constitue le fondement spirituel de la société, une ressource endogène essentielle, un puissant moteur et un facteur de régulation du développement rapide et durable, les valeurs culturelles doivent être intégrées harmonieusement dans l’ensemble de la vie sociale.

Des traditions vivantes

Nguyên Thi Thanh Lich, vice-présidente du Comité populaire de Gia Lai (Centre), a souligné que la particularité de cet événement d’envergure nationale, organisé cette année par la province, résidait précisément dans les produits touristiques développés à partir de la transmission des valeurs patrimoniales profondément enracinées dans l’identité de cette territoire.

Après la réorganisation des unités administratives, le tourisme de Gia Lai dispose de nouvelles opportunités de développement durable grâce à la richesse de ses ressources maritimes et forestières, à la densité de son patrimoine culturel et à l’hospitalité de sa population.

Photos : VNA/CVN

“Nous souhaitons vivement transformer ces atouts en véritables moteurs et ressources de développement économique durable à travers des récits culturels, des histoires liées aux produits agricoles, des spécialités locales ainsi que les témoignages authentiques des habitants, des régions montagneuses jusqu’aux zones côtières”, a partagé Mme Lich.

Malgré un potentiel riche, diversifié et unique, Gia Lai devra encore relever de nombreux défis pour donner un véritable élan à son tourisme en 2026. Selon elle, “l’Année nationale du tourisme 2026 représente à la fois une opportunité et un défi pour nous, car nous faisons encore face à de nombreuses difficultés en matière d’infrastructures et de services touristiques“.

Plus important encore, à un moment où l’ensemble du pays connaît une profonde transformation, elle affirme la volonté de développer un tourisme de qualité, approfondi et sélectif. L’objectif est que le tourisme ne soit pas seulement un phénomène ponctuel et qu’après la fin de la série d’événements de l’Année nationale du tourisme, l’activité touristique locale devienne plus professionnelle et mieux structurée.

“Par le passé, nous avons développé l’image de +Pleiku, le haut plateau du bien-être+. Nous possédons également des forêts protégées encore intactes, avec certaines zones dont le taux de couverture forestière atteint jusqu’à 98%. C’est là notre différence, et cette singularité est étroitement liée au patrimoine culturel des gongs, qui conserve de manière exceptionnelle ses valeurs traditionnelles, ainsi qu’aux richesses culturelles des arts martiaux et du tuông (théâtre classique, Ndlr). Nous avons plus particulièrement toujours su maintenir la transmission entre les générations. C’est précisément cette transmission qui permettra à nos produits touristiques d’être uniques et originaux, capables d’attirer aussi bien les visiteurs vietnamiens qu’étrangers”, a ajouté Mme Lich.

Le tourisme à l’ère numérique

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Politburo relative aux avancées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, Gia Lai a choisi le tourisme comme secteur prioritaire pour créer une nouvelle dynamique de développement.

Photos : BGL/CVN

Dô Thi Diêu Hanh, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Gia Lai, a souligné que la transformation numérique ne se limitait pas à l’application des technologies, mais constituait une réforme globale des méthodes de gestion, de gouvernance et de service.

Pour le secteur touristique en particulier, la transition numérique représente une solution permettant d’élargir les marchés, d’améliorer la qualité des services et de construire l’image d’une province moderne et professionnelle le tout en préservant son identité culturelle.

Afin de préparer l’Année nationale du tourisme 2026, Gia Lai a développé un écosystème touristique intelligent et intégré. Elle a numérisé ses ressources touristiques et installé 60 codes QR sur ses sites historiques et touristiques.

Le portail touristique provincial a été modernisé et intègre désormais des cartes numériques, la technologie VR360 ainsi qu’une base de données sectorielle. Les informations concernant les guides touristiques, les établissements d’hébergement et les entreprises de voyage ont également été mises à jour.

Par ailleurs, les valeurs culturelles emblématiques de la province ont été numérisées, avec l’intégration de nombreuses vidéos présentant les arts martiaux traditionnels de Binh Đinh, leurs techniques, leurs armes et leurs exercices de combat.

Face aux efforts déployés par la province, Nguyên Trùng Khánh, directeur général de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), a affirmé que son organisme continuerait d’accompagner et de soutenir Gia Lai dans le développement de ses produits touristiques, le renforcement de la communication et la gestion de la destination dans le cadre de l’Année nationale du tourisme, afin d’atteindre les objectifs fixés.

“Gia Lai sera une destination particulièrement remarquable en 2026. Nous estimons que l’organisation de l’Année nationale du tourisme offre à la province une occasion de consolider sa position, de renforcer son image et de présenter ses atouts touristiques aux visiteurs vietnamiens et étrangers”, a insisté M. Khánh.

Concernant le marché inter-national, la VNAT concentrera ses actions sur la promotion de l’image de Gia Lai, de sa population et de son potentiel. Elle accordera une large couverture médiatique aux événements d’envergure nationale organisés dans la province ainsi qu’aux activités associées mises en place par d’autres localités.

En particulier, lors des événements de promotion touristique à l’étranger organisés par la VNAT, Gia Lai sera intégrée aux campagnes de communication afin de mettre en valeur ses produits touristiques et ses perspectives de développement.

L’Année nationale du tourisme 2026 à Gia Lai comprendra 244 activités dans les domaines du tourisme, de la culture et du sport, dont 18 organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, 109 par la province et 117 par d’autres provinces et villes.

Des événements culturels

Dans le cadre des activités organisées en écho à l’Année nationale du tourisme, le Festival de cerfs-volants artistiques de Quy Nhon - Gia Lai 2026 ainsi que le Programme de gastronomie de rue se sont déroulés du 19 au 25 juin dans le quartier de Quy Nhon, avec la participation de dizaines d’artisans, de 61 stands culinaires et de 12 clubs de cerfs-volistes venus de la province et d’autres localités. Les artisans ont présenté de nombreux modèles originaux, mettant en valeur un savoir-faire minutieux ainsi que les valeurs culturelles traditionnelles de cet art.

Photos : VNA/CVN

Le Programme de gastronomie de rue a rassemblé 61 stands présentant les spécialités culinaires des trois régions du Vietnam ainsi que de nombreux produits OCOP emblématiques du quartier de Quy Nhon et d’autres localités de la province. Les visiteurs ont pu non seulement déguster des plats du terroir mais aussi découvrir les caractéristiques culturelles propres à chaque région, contribuant ainsi à promouvoir l’image de Quy Nhon comme une destination accueillante, attractive et riche en identité culturelle.

Phan Tuân Hoàng, vice-président du Comité populaire du quartier de Quy Nhon, a indiqué que le Festival de cerfs-volants artistiques et le Programme de gastronomie visaient à valoriser les patrimoines culturels traditionnels, créer un temps fort pour le tourisme local et établir un espace d’échanges entre artisans cerf-volistes et acteurs du secteur de la restauration.

L’événement a également contribué à stimuler la demande touristique, à améliorer la qualité des produits et des services destinés aux visiteurs et à faire du Festival de cerfs-volants artistiques un produit touristique emblématique, organisé chaque année à Quy Nhon dans les années à venir.

Nguyên Thành/CVN