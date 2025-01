La Russie prête à élargir son champ de coopération avec le Vietnam à de nouveaux domaines

Le partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam a connu des progrès significatifs ces dernières années, avec une dynamique positive continue en 2025, a déclaré l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au début du festival du Nouvel An lunaire (Têt), la plus grande fête traditionnelle annuelle du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur a attribué ces progrès au renforcement du dialogue politique entre leurs dirigeants, soutenu par une confiance mutuelle. L’année dernière, les événements marquants ont été la visite d’État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam du 19 au 20 juin et ses rencontres avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors du Sommet des BRICS à Kazan le 24 octobre, qui ont donné une forte impulsion à une coopération multiforme. Cette trajectoire positive s’est poursuivie en 2025 avec la récente visite officielle du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine au Vietnam, au cours de laquelle les deux parties ont conclu des accords pratiques dans divers domaines.

Selon le diplomate, les échanges bilatéraux sont en hausse. Les statistiques vietnamiennes ont indiqué que le chiffre d’affaires des échanges bilatéraux au cours de la période janvier-novembre a augmenté de 25% pour atteindre 4,15 milliards d'USD. Les deux pays visent à porter ce chiffre à 15 milliards d'USD d’ici 2030, en tirant parti des opportunités créées par l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) (comprenant la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan).

Gennady Bezdetko a déclaré que les domaines de coopération prometteurs comprennent le pétrole et le gaz, l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, la fabrication automobile, l’agriculture et la haute technologie. La coopération régionale est également une priorité pour la Russie, avec des efforts en cours pour faciliter les projets impliquant les petites et moyennes entreprises des deux pays.

Les deux parties souhaitent élargir leur travail conjoint dans les domaines de la culture et des sciences humaines, avec plus de 3.000 étudiants vietnamiens qui font leurs études dans des universités russes, a-t-il ajouté.

Vietnam, un partenaire clé en Asie du Sud-Est

Le diplomate a déclaré que pour la Russie, le Vietnam reste un partenaire clé en Asie du Sud-Est. Il a souligné le rôle du Vietnam en tant que plaque tournante importante pour les exportations russes vers la région et a indiqué que les entreprises russes se concentrent sur la modernisation des services de transport maritime, de transport et numériques pour rationaliser les échanges avec le Vietnam.

Le diplomate a suggéré que les deux parties étendent leur coopération à de nouveaux domaines tels que l’énergie solaire et éolienne, ainsi que les transports verts. La Russie est prête à mettre en œuvre des projets d’énergie nucléaire au Vietnam et à développer des systèmes de transport fluvial électrique. En outre, la Russie étudie la possibilité d’approvisionner le Vietnam en produits industriels à faible émission de carbone et en gaz naturel liquéfié (GNL).

D’autres domaines potentiels de coopération comprennent la numérisation de l’administration publique, la cybersécurité et l’intelligence artificielle, où la Russie a une expertise considérable à partager, a-t-il recommandé.

Parlant de ses attentes concernant les percées de cette année dans le partenariat stratégique global, il a estimé que les deux parties continuent de collaborer pour améliorer davantage l’approvisionnement en marchandises sur les marchés de l’autre, ainsi que pour explorer des solutions et sécuriser les mécanismes de paiement bilatéraux pour les transactions commerciales internationales.

La Russie est prête à fournir au Vietnam du pétrole, du GNL et des produits pétroliers, et à aider le Vietnam à développer des projets d’énergie renouvelable et des systèmes de transport fluvial électrique, a-t-il déclaré.

Les efforts pour construire le centre Vietnam - Russie pour la science et la technologie nucléaires se poursuivront, la Russie offrant son expertise pour développer l’industrie nucléaire vietnamienne, a affirmé Bezdetko. La société nationale pour l’énergie atomique Rosatom est également prête à participer à la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân1 en utilisant une technologie de pointe, a-t-il ajouté.

VNA/CVN