Saint-Pétersbourg

Séminaire en l’honneur du 75e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Russie

Un séminaire hybride célébrant le 75 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (1950-2025) s’est tenu le 22 janvier à Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie.

>> Une nouvelle phase de développement pour les relations Vietnam - Russie

>> Le Vietnam souhaite renforcer la coopération avec la Russie dans tous les domaines

>> Vietnam - Russie : Entretien entre les deux Premiers ministres

>> Promouvoir la coopération Vietnam - Russie pour réduire les émissions de carbone

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, le gouverneur de la ville, Alexander Beglov, a souligné le partenariat et le soutien mutuel qui unissent le Vietnam et la Russie depuis 75 ans. Il a également noté que de plus en plus de localités vietnamiennes établissent des relations de jumelage avec Saint-Pétersbourg.

Le gouverneur Alexander Beglov a exprimé son optimisme quant à l’avenir de la coopération bilatérale, évoquant des perspectives prometteuses, des projets ambitieux, ainsi qu’un renforcement continu des échanges culturels, humanitaires et entre les jeunes générations. À l’approche du Nouvel An lunaire 2025, il a adressé ses vœux de réussite à tous les Vietnamiens.

Depuis Moscou, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a partagé un discours vidéo pré-enregistré dans lequel il a retracé les jalons marquants des relations bilatérales. Il a rappelé les premières bases posées il y a plus d’un siècle par le Président Hô Chi Minh, lors de sa première visite en Russie, ainsi que des étapes clés telles que la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam - Russie en juin 1994, et l’établissement d’un partenariat stratégique global en 2012.

L’ambassadeur a exprimé la gratitude du Vietnam envers l’ex-Union soviétique d'auparavant et la Fédération de Russie actuelle pour leur soutien sincère, précieux et significatif, que ce soit pendant la lutte pour l’indépendance et la réunification nationale ou dans l’effort actuel d’édification, de développement et de défense nationale.

Il a également souligné que l’année 2024 a marqué de nombreux événements importants dans les relations bilatérales, notamment la visite d’État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam, les visites en Russie du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Ces visites ont donné un élan majeur à la coopération globale entre les deux pays. Début 2025, la visite du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine au Vietnam a ouvert un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale, avec un objectif commun de porter le commerce bilatéral à 15 milliards d'USD d’ici 2030.

Les participants au séminaire se sont déclarés confiants quant au développement continu des relations entre le Vietnam et la Russie, dans un esprit d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique global. Cette coopération, ont-ils affirmé, répond aux intérêts des deux peuples tout en contribuant à la paix et à la prospérité dans la région et dans le monde.

VNA/CVN