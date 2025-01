Promouvoir la coopération Vietnam - Russie pour réduire les émissions de carbone

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a affirmé les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie, tout en saluant la coopération de la Russie dans la recherche scientifique et le transfert de technologies. Il a proposé que les deux pays intensifient les initiatives mondiales sur l'environnement, telles que l'enfouissement du carbone, l'énergie nucléaire combinée aux énergies renouvelables, l'économie circulaire et la production de carburants verts.

L'envoyé spécial Boris Yuryevich Titov a souligné les efforts de la Russie dans la mise en œuvre de politiques durables et de protection de l'environnement, tout en appelant le Vietnam à participer à des groupes de recherche sur les technologies de traitement du carbone, la transition verte et l'élaboration de normes mondiales sur les émissions.

Trân Hông Hà a réaffirmé l'engagement du Vietnam envers les objectifs de développement durable, notamment en matière de gestion des déchets, de qualité de l'eau et de l'air. Il a indiqué que le Vietnam mettait en œuvre des accords internationaux tels que l'objectif zéro émission nette d'ici 2050, la Communauté asiatique zéro émission (Asia Zero Emission Community - AZEC) et le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), tout en accélérant la création d’un marché du carbone au niveau national.

Selon lui, la Russie doit promouvoir la création d'un fonds de recherche au sein des BRICS et de l'OCS (Organisation de coopération de Shanghai) pour développer des technologies favorisant l'objectif net zéro et établir des outils de mesure des émissions de manière unifiée à l'échelle mondiale.

VNA/CVN