Le Portail national des services publics devra devenir une passerelle numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé la modernisation et le développement urgents des systèmes d’information afin de garantir une prestation de services publics rationalisée, efficace et continue pendant la transition administrative.

Photo : VNA/CVN

L’objectif est de faire du Portail national des services publics la passerelle unique et centralisée pour tous les services publics numériques à compter du 27 juin à 18h00.

Le chef du gouvernement a formulé cette demande dans la dépêche n°96/CD-TTg, publiée le 26 juin, conformément à la feuille de route définie dans le Plan n°02-KH/BCDTW, publié le 19 juin 2025 par le Comité central de pilotage pour le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, plusieurs provinces et villes ont fait état de progrès notables. Cinq provinces ont finalisé la configuration des procédures administratives sur les systèmes de services provinciaux, tandis que huit ont réussi l’intégration aux bases de données nationales et aux systèmes d’information sectoriels. Six provinces sont désormais entièrement connectées au Portail national des services publics, et huit localités ont publié des informations sur les centres de services publics et les lieux d’aide aux citoyens pour les services publics en ligne.

Malgré ces avancées, le ministère des Sciences et des Technologies a indiqué qu’au 25 juin, de nombreuses localités n’avaient pas encore satisfait aux exigences techniques et opérationnelles, ce qui compromet la continuité et l’efficacité de la réorganisation administrative et de la mise en œuvre du modèle de gouvernement local à deux niveaux.

Dans ce contexte, le Premier ministre Pham Minh Chinh a défini plusieurs axes prioritaires à mettre en œuvre immédiatement. Il a ordonné que, le 27 juin, toutes les autorités provinciales et municipales publient une liste complète et actualisée de leurs procédures administratives dans la Base de données nationale des procédures administratives.

Les autorités provinciales et municipales devront adapter leurs flux de travail numériques et leurs processus internes afin de garantir une prestation de services ininterrompue à compter du 1er juillet, toutes les configurations techniques devant être achevées d’ici le 30 juin.

Le 27 juin, l’intégration des services publics des provinces et des villes au Portail national des services publics doit être achevée, garantissant ainsi le fonctionnement de 100% des services publics en ligne.

Les localités sont invitées à se coordonner avec l’Office du gouvernement pour mettre en œuvre, à titre expérimental, le modèle de gouvernement local à deux niveaux sur le Portail national des services publics, et d’établir ce dernier comme unique portail numérique centralisé à guichet unique à compter du 27 juin à 18h00. Cela servira de base à une prestation de services fluide, efficace et ininterrompue à compter du 1er juillet.

Dans son message, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exigé une mise en place rapide des infrastructures et du personnel des centres de services publics provinciaux et communaux, et a demandé un appel d’offres avant le 29 juin.

Les fournisseurs de services informatiques, notamment VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, ont été priés d’achever les mises à niveau des systèmes, la migration des données et les configurations avant le 28 juin.

VNA/CVN