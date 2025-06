L'obésité en hausse au Vietnam, dépassant celle des pays de la région

Le Vietnam connaît une augmentation de 38% des taux de surpoids et d'obésité, ce qui le place parmi les pays d'Asie du Sud-Est où la croissance est la plus rapide, selon le Professeur associé Nguyên Anh Tuân, directeur du Service de chirurgie digestive de l'Hôpital militaire central 108.

L'obésité représente un défi sanitaire majeur, exacerbé par des idées fausses largement répandues sur son impact. Ses conséquences vont bien au-delà de l'esthétique, contribuant à des maladies graves telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, divers cancers, la dépression, l'infertilité, les complications pendant la grossesse et l'accouchement, et les troubles du sommeil, a-t-il déclaré.

L'Organisation mondiale de la santé a classé l'obésité comme une épidémie mondiale, et le Vietnam n'est pas isolé de cette épidémie alarmante. L'Institut national de nutrition a signalé que le taux de surpoids et d'obésité chez les enfants d'âge scolaire âgés de 5 à 19 ans a plus que doublé en une décennie, passant de 8,5% en 2010 à 19% en 2020.

Les zones urbaines sont particulièrement touchées, avec une prévalence atteignant 26,8%, contre 18,3% en zones rurales. Dans les grandes villes, les chiffres sont encore plus alarmants : plus de 50% des jeunes urbains de Hô Chi Minh-Ville sont en surpoids ou obèses, et à Hanoï, ce chiffre dépasse 41%.

La nécessité de sensibiliser le public

Lors d'une récente conférence de presse à Hô Chi Minh-Ville, Novo Nordisk Vietnam a présenté les résultats de l'étude ACTION-Vietnam, publiés le 25 avril 2025 dans le Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies. L'étude, menée en collaboration avec des chercheurs locaux, a interrogé 1.000 adultes vivant avec l'obésité (APV) et 200 professionnels de santé (PSS), révélant des informations cruciales sur les perceptions, les attitudes et les obstacles à la prise en charge de l'obésité.

Les principales conclusions comprenaient la reconnaissance de l'obésité comme maladie chronique, les lacunes en matière de responsabilité et de soutien, l'accès limité à des soins efficaces et la stigmatisation persistante qui l'entoure.

Ces résultats ont souligné la nécessité de sensibiliser le public à l'obésité, en particulier les APV et les PSS, et de mieux soutenir la mise en place d'interventions précoces et de plans complets de soins et de traitement de l'obésité.

Le Dr Georgia Rigas, médecin spécialiste de l'obésité de renommée internationale et forte de 25 ans d'expérience clinique en Australie, a souligné que "la gestion de l'obésité ne rime pas avec perte de poids".

Réduire la stigmatisation liée à l'obésité

Pendant des décennies, les facultés de médecine ont formé les médecins à traiter les complications de l'obésité, une approche réactive qui intervient trop tard pour de nombreux patients, a-t-elle déclaré, ajoutant que l'obésité est une maladie chronique et évolutive, et non due à un manque de volonté.

Elle a encouragé les cliniciens à "adopter une approche proactive avec le PwO, incluant le dépistage précoce des complications liées à l'obésité, l'identification des causes profondes de l'obésité et leur prise en charge efficace grâce à des thérapies fondées sur des données probantes. Comme pour d'autres maladies chroniques évolutives, la prise en charge de l'obésité repose idéalement sur une approche multidisciplinaire intégrée".

Le professeur agrégé Nguyên Anh Tuân, co-auteur de l'étude, a souligné : "L'obésité est une maladie chronique, un point qui n'a pas été abordé en profondeur par de nombreuses études locales. Les recherches montrent un important manque de communication entre médecins et patients : 40% des médecins hésitent à mentionner leur poids et près de 50% des patients se sentent gênés lorsqu'on leur pose la question, ce qui affecte directement l'efficacité du traitement".

En tant que sponsor de l'étude ACTION Asie-Pacifique au Vietnam, Novo Nordisk, leader mondial de la prise en charge des maladies chroniques, s'efforce de remodeler l'approche vietnamienne en matière de prise en charge de l'obésité. Erik Wiebols, directeur général de Novo Nordisk Vietnam, a déclaré que l'entreprise collaborait avec le ministère de la Santé, les hôpitaux, les universités et les associations professionnelles afin de sensibiliser le public, de réduire la stigmatisation liée à l'obésité et de renforcer les capacités des prestataires de soins de santé.

Il a souligné : "Depuis plus d'un siècle, Novo Nordisk est à l'avant-garde de la prise en charge du diabète, un héritage qui nous a dotés de l'expertise et de la détermination nécessaires pour relever l'un des défis sanitaires les plus urgents de notre époque : l'obésité".

"Nous nous engageons à soutenir le Vietnam dans ses efforts de sensibilisation, d'amélioration du système de soutien aux personnes obèses et de collaboration avec le gouvernement pour élaborer une politique de santé plus solide et plus efficace pour le traitement de l'obésité", a-t-il ajouté.

