La ligne 1 du métro de Hô Chi Minh-Ville lancera un système de cartes à puce

Cette initiative vise à améliorer la qualité de service, à diversifier les options d'achat de billets et à moderniser le réseau de transports en commun de la ville.

Photo : Ngoc Duy/CVN

Van Thi Huu Tam, directrice adjointe de la société Urban Railway Line 1 Co., Ltd. de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le système de perception automatique des titres de transport (AFC) sera déployé sur l'ensemble de la ligne. Il comprend quatre types de cartes à puce : cartes à un seul passage, cartes journalières, cartes triennales et cartes rechargeables.

La carte aller simple nécessite un dépôt de 15.000 dôngs (0,6 dollar) et est valable pour un trajet le jour de son émission. Les pass d'un jour et de trois jours nécessitent un dépôt de 35.000 dôngs (1,4 dollar) chacun. Ces pass permettent aux passagers de voyager de manière illimitée, sur une journée ou sur trois jours consécutifs, dès le premier passage de la carte au portique.

La carte rechargeable nécessite également un dépôt de 35.000 dôngs, avec un minimum de rechargement de 10.000 dôngs et un solde maximal de 5 millions de dôngs, dépôt non compris.

Les passagers pourront acheter des cartes à puce aux distributeurs automatiques de billets en gare, en espèces, pour des valeurs comprises entre 1.000 et 200.000 dôngs. Après avoir sélectionné le type de carte et l'option de voyage, et effectué le paiement, la machine émettra la carte et un reçu si nécessaire.

À la fin de leur voyage, les passagers peuvent retourner leur carte à une borne de régularisation des tarifs pour se faire rembourser leur caution.

Les tarifs ont été fixés par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Les tarifs aller simple varient de 7.000 à 20.000 dôngs selon la distance parcourue. Le pass d'un jour coûte 40.000 dôngs par personne et le pass de trois jours 90.000 dôngs, tous deux permettant des déplacements illimités pendant leur période de validité. Pour les cartes rechargeables, le tarif sera déduit en fonction de la distance parcourue, à raison de 7.000 à 20.000 dongs par trajet.

Chaque type de carte a une durée de validité spécifique. La carte aller simple est valable uniquement le jour de son émission. Les pass d'un jour et de trois jours doivent être activés dans les 15 jours suivant leur émission.

Les cartes rechargeables doivent être utilisées au moins une fois tous les 30 jours pour rester actives. Si aucune transaction n'est effectuée pendant cette période, la carte sera temporairement désactivée. Dans ce cas, les passagers devront se rendre à un guichet pour vérifier les informations de leur carte et la réactiver.

L'introduction du système AFC sur la ligne 1 du métro devrait encourager l'utilisation des transports en commun, promouvoir les modes de paiement sans espèces et améliorer l'expérience de voyage globale. Cette initiative marque une étape importante vers le développement d'un système de transport urbain moderne, efficace et convivial à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN