La Journée de la famille vietnamienne dévoile sa programmation

>> La famille constitue une base solide pour la longévité de la nation

>> Famille heureuse - Nation prospère

>> Un festival pour honorer les valeurs familiales vietnamiennes

Photo : DT/CVN

Créée en 2001 par décision du Premier ministre, la Journée de la famille vietnamienne est devenue, au fil des années, une tradition profondément enracinée dans la mémoire collective. Elle symbolise l’attachement du peuple vietnamien à son foyer, à ses racines et à l’héritage intergénérationnel.

Cette journée annuelle est désormais un événement culturel majeur, organisé à l’échelle nationale, de Hanoï aux localités les plus reculées.

À Buôn Ma Thuôt, les célébrations comprendront notamment : l’exposition photographique sur le président Ho Chi Minh et les dirigeants du Parti et de l’État dans leur engagement pour le développement de la famille vietnamienne ; l’exposition thématique sur la culture familiale des ethnies du Vietnam, en particulier celles des Hauts Plateaux du Centre ; l’exposition d’affiches de sensibilisation à un mode de vie civilisé ; des activités ludiques autour de la lecture familiale : "Lire ensemble - Partager l’amour ; un festival artistique amateur intitulé "La joie en famille" ; une rencontre avec des familles exemplaires dans le cadre du programme "Garder la flamme du bonheur".

Une fête du cœur et de la culture

Selon Khuât Van Quy, directeur adjoint du Département de la culture de base, des familles et des bibliothèques (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), l’organisation de la Journée 2025 est confiée au Centre des expositions culturelles et artistiques du Vietnam, en coopération avec le Service de la culture, des sports et du tourisme de Dak Lak.

Photo : CTV/CVN

En parallèle, les provinces et municipalités du pays sont invitées à lancer diverses campagnes de communication et à organiser des actions locales destinées à promouvoir les valeurs familiales, dans une logique d’harmonie entre intérêt individuel et bien commun.

À Hanoï, des banderoles et panneaux d’affichage ont été installés autour du ministère avec les slogans : "Famille heureuse - Nation prospère" et "Les valeurs familiales comme fondement des valeurs nationales".

En parallèle, des articles thématiques sont publiés dans la presse, en partenariat avec le journal Van Hoa (culture), pour approfondir les enjeux liés à l’histoire et à la portée de cette célébration.

Cette Journée de la famille ne se limite pas à la célébration de l’amour domestique. Elle se veut un moment de réflexion collective sur le rôle stratégique de la famille dans le développement durable du pays.

En mettant l’accent sur les valeurs morales, la solidarité intergénérationnelle et l’éducation, l’événement vise à éveiller une conscience partagée sur la nécessité de construire des foyers équilibrés, égalitaires et résilients, à l’image d’une société vietnamienne moderne et prospère.

"En renforçant les liens familiaux, on renforce aussi la cohésion sociale et la capacité de la nation à faire face aux défis du futur", souligne Khuât Van Quy.

Avec 24 années d’existence, la Journée de la famille vietnamienne s’est imposée comme un grand rendez-vous culturel, un vecteur d’humanisme et de partage.

Chaque édition, plus riche que la précédente, témoigne d’une volonté constante de valoriser l’amour, le respect, la responsabilité et la tradition dans chaque foyer. Elle devient, pour les citoyens de tout âge et de toute origine, une occasion de se réunir, de transmettre, et de renforcer les liens essentiels à la stabilité et au progrès du pays.

NDEL/VNA/CVN