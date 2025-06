Assemblée nationale

Exonération et soutien des frais de scolarité à partir de l’année scolaire 2025-2026

Dans l'après-midi du 26 juin, l'Assemblée nationale a adopté trois résolutions importantes. Ces décisions visent à soutenir l'économie agricole et à renforcer l'accès à l'éducation au Vietnam.

>> Exonération des frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée

>> Les députés débattent de l'éducation préscolaire et des aides financières scolaires

>> Une avancée importante pour garantir un accès égal à l'éducation

Les résolutions comprennent : l'exonération de la taxe sur l'utilisation des terres agricoles, une mesure destinée à alléger la charge financière des agriculteurs ; l'exonération et le soutien des frais de scolarité pour les enfants d'âge préscolaire, les élèves de l'enseignement général et les personnes suivant des programmes d'enseignement général au sein du système éducatif national, facilitant ainsi l'accès à l'éducation pour de nombreux foyers ; la généralisation de l'éducation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans, une initiative majeure pour garantir un départ équitable dans l'apprentissage dès le plus jeune âge.

Avec 440 voix favorables sur 441 députés votants, l’Assemblée nationale a adopté la Résolution relative à l’exonération et au soutien des frais de scolarité pour les enfants d’âge préscolaire, les élèves de l’enseignement général et les apprenants suivant des programmes d’enseignement général dans les établissements du système éducatif national. Cette résolution entre en vigueur dès sa date d’adoption et sera mise en œuvre à partir de l’année scolaire 2025-2026.

Elle prévoit l'exonération des frais de scolarité, ainsi que des aides financières, en faveur des citoyens vietnamiens et des personnes d’origine vietnamienne dont la nationalité n’a pas été déterminée, résidant au Vietnam et scolarisées dans les établissements relevant du système éducatif national.

La deuxième résolution vise à garantir que 100% des villes et provinces relevant du ressort central remplissent les critères de généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.

Elle accorde la priorité au développement de l’éducation préscolaire dans les zones en difficulté socio-économique particulière : régions peuplées de minorités ethniques, zones montagneuses, frontalières, insulaires, côtières, densément peuplées, ou abritant des zones industrielles et franches.

Cette mesure vise à réduire les inégalités d’accès à l’éducation entre les différentes régions, à garantir le droit à l’étude et à promouvoir l’égalité des chances.

Avec 443 voix favorables sur 444 députés présents, l’Assemblée nationale a adopté la Résolution prolongeant l’exonération de la taxe sur l’utilisation des terres agricoles. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

VNA/CVN