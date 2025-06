Hô Chi Minh-Ville enfouit ses câbles pour s’élever vers la modernité

Hô Chi Minh-Ville, pôle économique et culturel du Vietnam, ne cesse de se réinventer pour devenir une métropole moderne et civilisée. Au cœur de cette transformation, un projet d’envergure exceptionnelle se distingue : l’enfouissement des câbles électriques et de télécommunications.

Photo : VNA/CVN

Les travaux, entamés il y a tout juste vingt ans, ont déjà enfouit des centaines de kilomètres de câbles dans le centre-ville, améliorant la physionomie urbaine et la qualité de vie des habitants.

Des rues autrefois envahies par les câbles

À la fin des années 1990, Hô Chi Minh-Ville faisait face à un enchevêtrement chaotique de fils électriques et de câbles de télécommunications, particulièrement visible dans les arrondissements centraux comme les 1er, 3e, 5e, 10e, Phu Nhuân et Binh Thanh.

Quach Van Bao, résident de longue date de la rue Nam Ky Khoi Nghia (1er arrondissement), se souvient de cette époque : "La situation s’est aggravée avec la popularisation des câbles de télévision et d’Internet. Des fils de toutes sortes couraient le long des rues, dans les ruelles, d’un poteau à l’autre, d’une maison à l’autre, du centre-ville jusqu’aux zones suburbaines".

Face à cette réalité, la ville a décidé d’entreprendre l’enfouissement de ces réseaux. Bùi Hai Thanh, directeur général adjoint de la Compagnie générale d’électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVNHCMC), a expliqué qu’à l’époque, ce projet constituait une priorité absolue dans la stratégie de développement urbain, visant à améliorer la qualité de vie des citoyens et à bâtir une ville moderne et civilisée.

En 2014, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a officiellement créé un comité directeur pour superviser ce projet d’enfouissement, axé sur la construction du réseau électrique souterrain de moyenne et basse tension, ainsi que sur l’enfouissement des câbles de télécommunications.

Photo : VNA/CVN

Une réponse stratégique pour une ville civilisée

"Grâce à l’expérience accumulée et à la coordination synchronisée entre les secteurs, fin 2015, la ville avait achevé l’enfouissement de près de 400 km de lignes électriques de moyenne tension et 500 km de lignes de basse tension, principalement dans les 1er et 3e arrondissements, marquant une avancée majeure", a précisé Bùi Hai Thanh.

Selon EVNHCMC, à la fin de 2020, plus de 1.000 km de lignes de moyenne tension, 2.000 km de basse tension et 3.000 km de câbles de télécommunications avaient été enfouis. Les paysages urbains dégagés et harmonieux des rues emblématiques telles que Nguyên Huê, Lê Loi ou encore du nouveau quartier urbain de Phu My Hung illustrent parfaitement le succès du projet.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne, d’ici fin 2025, d’enfouir au total plus de 1.500 km de lignes de moyenne tension, 2.500 km de basse tension et près de 4.000 km de câbles de télécommunications. Ainsi, plus de 70 % du réseau électrique du centre-ville passerait sous terre, offrant une toute nouvelle physionomie à la métropole du Sud.

Photos : Journal Lao Động (Travail)

Ce projet emblématique témoigne non seulement d’un exploit technique, mais aussi d’une forte volonté d’innovation et de développement. Hô Chi Minh-Ville poursuit activement l’enfouissement d’autres réseaux, de manière coordonnée et efficace, avec l’objectif de devenir une ville moderne, civilisée et intelligente.

Sécurité, esthétique et innovation

"L’enfouissement du réseau électrique a permis non seulement de libérer l’espace urbain, mais aussi de laisser une excellente impression aux touristes, renforçant l’image d’une ville moderne", a déclaré Tran Thi Dieu Hien, présidente du Comité populaire du 11e quartier, dans l’arrondissement de Phu Nhuân.

"Ces travaux contribuent également à garantir la sécurité urbaine, en réduisant les risques de courts-circuits et d’incendies, surtout dans les zones densément peuplées comme Phu Nhuân, pendant la saison des pluies et des tempêtes", a-t-elle ajouté.

Photo : VNA/CVN

Des experts de l’Association de l’électricité de Hô Chi Minh-Ville estiment que ce système de câbles souterrains assure un approvisionnement en électricité et en télécommunications plus stable. Moins vulnérable aux intempéries et aux facteurs externes, il permet de réduire les coupures de courant et les interruptions de service, répondant mieux aux besoins croissants de la ville.

Une infrastructure souterraine moderne constitue également une base indispensable pour le développement d’une ville intelligente. Un réseau de câbles souterrains doté d’une grande capacité de transmission et d’une meilleure stabilité est essentiel pour déployer des technologies avancées : circulation intelligente, gestion énergétique, éclairage urbain intelligent, vidéosurveillance de la sécurité publique ou encore réseau 5G.

Infographie : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville poursuit donc l’extension de son réseau électrique souterrain, avec l’objectif d’enfouir l’ensemble du réseau dans le centre-ville et dans les nouvelles zones urbaines d’ici 2030. En parallèle, des infrastructures souterraines seront intégrées à des projets de développement durable, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et des systèmes de gestion intelligente.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, a souligné que l’enfouissement du réseau électrique permet d’améliorer la physionomie de la ville, sa capacité d’approvisionnement et la qualité de vie de ses habitants, contribuant ainsi à construire une métropole moderne et intelligente.

Photo : Rever Blog/CVN

Enfin, il a estimé que ces infrastructures souterraines modernes jouent un rôle clé dans la collecte de données, renforçant l’efficacité de la gestion urbaine. Elles facilitent l’application de technologies avancées dans la gestion des transports, de l’énergie, de l’environnement, et permettent aux autorités municipales de prendre des décisions plus précises et plus réactives.

