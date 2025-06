Les cloches de 18.491 pagodes sonneront pour la paix et la prospérité nationales

Le 1 er juillet 2025, à 06h00, 18.491 pagodes à travers le Vietnam feront retentir en même temps cloches et tambours pour prier en faveur de la paix et de la prospérité du pays.

Cette initiative, annoncée par le Conseil d’administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV), vise à marquer une date historique : le début des activités officielles des nouvelles entités administratives de niveau provincial suite aux fusions territoriales, ainsi que la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux dans tout le pays.

Dans un document officiel, la SBV qualifie cet événement de «moment historique exceptionnel» marquant l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement prospère. Fidèle à sa tradition d’accompagnement de la nation, la permanence du Conseil d’administration central invite les comités d’administration provinciaux et municipaux de la SBV, ainsi que l’ensemble des pagodes et monastères du pays, à faire retentir cloches et tambours à l’unisson, à tenir des rituels de prière pour la paix et la prospérité, afin de raviver la force de l’union nationale.

