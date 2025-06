Faire du portail national des services publics le guichet unique numérique

Au cours des cinq premiers mois de l'année, les ministères et secteurs ont supprimé et simplifié 18 réglementations en matière d'activité commerciale, décentralisé le traitement de 36 procédures administratives, et simplifié 69 procédures ainsi que les documents citoyens liés à la gestion de la population.

Photo : VNA/CVN

Ce qui porte à 3.241 le nombre total de réglementations commerciales supprimées ou simplifiées depuis le début du mandat gouvernemental en 2021, sur un total de 15.801 réglementations figurant dans 275 textes juridiques.

Cette information a été annoncée le 4 juin par Nguyên Duy Hoàng, directeur du Département de contrôle des procédures administratives du Bureau du gouvernement, lors de la réunion périodique du gouvernement pour le mois de mai 2025.

D'ici fin 2025, les ministères, secteurs et localités mettront en œuvre le programme de simplification administrative liée à la production et au commerce, avec l'objectif de supprimer au moins 30% des conditions d’investissement, réduire de 30% les délais et coûts de traitement. Ils s'efforceront de garantir que 100% des démarches administratives liées aux entreprises soient effectuées en ligne et ne dépendent pas des limites administratives au niveau provincial.

De plus, 100% des procédures administratives internes seront examinées, simplifiées ou rationalisées en termes de démarches, délais de traitement et coûts. Ce taux a déjà atteint 56% à ce jour, a fait savoir le ministre et chef du Bureau gouvernemental, Trân Van Son.

Concernant le portail national des services publics, Nguyên Duy Hoàng a précisé qu'il sera transformé en un guichet unique numérique, conformément aux orientations du secrétaire général du Parti Tô Lâm et du Comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique. Le portail national remplacera progressivement ceux au niveau provincial à partir du 1er juillet 2025, et ceux au niveau ministériel au plus tard fin février 2026.

Ce portail sera interconnecté avec les systèmes des ministères et collectivités locales, permettant aux citoyens et entreprises de soumettre leurs dossiers en ligne, à tout moment, via ordinateur, téléphone ou tablette. En cas de besoin de dépôt en présentiel, les citoyens et les entreprises peuvent toujours se rendre dans les Centres de services administratifs publics ou aux guichets uniques comme actuellement.

Ce guichet unique numérique ne modifie pas les compétences de traitement des autorités, mais centralise l'accès. "Il suffira de se souvenir d'une seule adresse – dichvucong.gov.vn – pour réaliser les démarches administratives en ligne, et éviter les escroqueries liées aux sites frauduleux", a affirmé Nguyên Duy Hoàng.

