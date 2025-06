Google et le ministère de la Police unis contre les arnaques en ligne

Un partenariat historique entre Google et le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité liée aux hautes technologies du ministère de la Police a été annoncé le 26 juin. Ce partenariat vise à prévenir les arnaques en ligne.

>> Le ministère de la Police renforce la lutte contre la contrefaçon et la contrebande

>> De nombreuses activités organisées pour honorer la Police populaire du Vietnam

>> Pour une société sans drogue

Photo : BTC/CVN

L'initiative éducative à forte dimension sociale a pour objectif de doter les citoyens vietnamiens des connaissances nécessaires pour reconnaître et éviter les fraudes sophistiquées sur Internet, contribuant ainsi à renforcer les bases d’une société numérique sûre et prospère.

Dans un monde de plus en plus numérisé, les internautes vietnamiens sont confrontés à un nombre croissant de menaces en ligne.

Selon les statistiques du ministère de la Police, plus de 6.000 cas de cybercriminalité ont été détectés en 2024, pour un montant total de dommages dépassant 12.000 milliards de dôngs (soit environ 459 millions de dollars).

Un rapport récent a également révélé que 70% de la population est confrontée à au moins un appel ou un message frauduleux chaque mois. Ces chiffres soulignent l’urgence de diffuser largement les connaissances et les compétences pratiques en matière de cybersécurité auprès du grand public.

Selon le Département de la cybersécurité, les sept types d’arnaques les plus répandus sont : l’usurpation d’identité d’établissements d’enseignement, les escroqueries au recouvrement de fonds prétendument gelés, les fraudes liées au paiement de services, les arnaques aux achats ou voyages en ligne, l’usurpation d’identité d’autorités, les escroqueries sentimentales à but lucratif et les investissements frauduleux sur de fausses plateformes.

Marc Woo, directeur général de Google Vietnam, a souligné qu’un Internet sûr et sécurisé est la pierre angulaire de l’économie numérique dynamique du pays.

"Google est conscient de la menace croissante que représentent les escroqueries en ligne, et nous nous engageons à utiliser notre technologie pour relever ce défi majeur, a-t-il déclaré. Nous avons vu de près comment ces fraudes minent la confiance et causent de graves difficultés. Ce partenariat global avec le ministère de la Sécurité publique témoigne de notre engagement à construire un environnement numérique plus sûr pour tous les citoyens vietnamiens".

Dans le cadre de cette campagne, plus de 200 créateurs de contenu sur YouTube se sont mobilisés pour jouer un rôle clé de relais. Grâce à leur large audience et à leur voix authentique, ils intègrent des messages de prévention essentiels et des témoignages personnels dans des jeux interactifs et des contenus engageants à destination de millions d’abonnés.

La campagne propose également une série de huit vidéos éducatives et percutantes d’une minute. Réalisées par des experts de Google et du Département de la cybersécurité, ces vidéos visent à démystifier les sept types d’arnaques les plus courantes et à fournir au public des outils pratiques de prévention.

Le lieutenant-colonel Nguyên Ba Son, directeur adjoint du Département, a déclaré : "Nous considérons l’éducation du public, et en particulier la sensibilisation des citoyens, comme un pilier fondamental de la lutte contre la fraude en ligne. La mise en œuvre efficace de cette initiative nécessite un effort collectif de toute la société pour construire un environnement en ligne sûr et sain. La participation et la coordination d’entreprises internationales disposant d’une large base d’utilisateurs au Vietnam sont particulièrement essentielles. Nous saluons l’esprit de coopération, la rigueur de préparation et l’engagement proactif de Google, des créateurs de contenu, ainsi que de toutes les unités impliquées".

"Cette campagne reflète l’initiative, la détermination et la collaboration responsable entre les autorités, les entreprises et les organisations sociales compétentes pour protéger les citoyens dans le cyberespace et favoriser un environnement numérique sécurisé et digne de confiance", a conclu Nguyên Ba Son.

VNA/CVN