Affaire Phuc Son : l’accusé principal reconnaît l’intégralité des charges

Le procès des 41 accusés impliqués dans l'affaire du groupe Phuc Son et de ses entités affiliées s'est poursuivi ce 26 juin avec la phase d'interrogatoire menée par les représentants du Parquet populaire suprême et les avocats.

Photo : VNA/CVN

L'accusé Nguyên Van Hâu a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré que l'enquête, l'acte d'accusation et le déroulement du procès étaient "corrects et sans erreur", ajoutant qu'il ne se considérait pas innocent. Cependant, il a refusé de répondre aux questions relatives à son comportement criminel, demandant à son avocat de ne plaider que des circonstances atténuantes dans le but d'obtenir une réduction de peine.

Nguyên Van Hâu a affirmé avoir activement coopéré avec les enquêteurs et contribué à la résolution de plusieurs affaires importantes. Il a ainsi demandé que cette coopération soit reconnue comme une circonstance atténuante au titre de "contribution à la résolution d'autres crimes".

Concernant l'accusation de corruption, Nguyên Van Hâu a indiqué avoir dénoncé l'auteur du pot-de-vin avant son inculpation, tout en reconnaissant sa propre culpabilité. Il a ainsi demandé à bénéficier d'une exonération de responsabilité pénale pour cette infraction.

S'agissant de l'indemnisation des préjudices causés par cette affaire, l'accusé et le représentant du groupe Phuc Son ont déclaré qu'un remboursement intégral serait effectué dans un délai de quatre à cinq jours, avant le prononcé du jugement.

Pour sa part, l'accusée Hoàng Thi Thuy Lan, ancienne secrétaire du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc, a reconnu ses erreurs et assumé l'entière responsabilité de ses actes. Elle a également confirmé la validité des charges retenues à son encontre.

Selon l'acte d'accusation, Hoàng Thi Thuy Lan aurait perçu de Nguyên Van Hâu une somme totale de 25 milliards de dôngs (environ un million de dollars américains), ainsi qu'un million de dollars en espèces. En échange, elle et plusieurs responsables de la province de Vinh Phuc seraient intervenus illégalement dans diverses décisions administratives en faveur de l'accusé.

Par ailleurs, Hoàng Thi Thuy Lan et Lê Duy Thanh, ancien vice-président du Comité populaire provincial, sont également poursuivis pour violations des réglementations en matière d'évaluation foncière.

VNA/CVN