Développement de la télémédecine : coopération renforcée pour la santé publique

Le ministère vietnamien de la Santé en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a organisé le 26 juin la conférence Vietnam - République de Corée sur la consultation et le traitement médicaux placée sur le thème "Développement de la télémédecine".

>> La R. de Corée soutient des exportateurs des équipements médicaux au Vietnam

>> Première formation d’andrologie aux normes européennes au Vietnam

>> L’UNICEF, le Japon et la R. de Corée soutiennent les victimes du typhon Yagi

>> Le PNUD salue l’engagement du Vietnam aux mécanismes internationaux des droits de l'homme

Photo : Vietnamplus/CVN

Lors de la conférence, le Professeur et Docteur Trân Van Thuân, vice-ministre de la Santé, a souligné que la télémédecine était une manifestation typique de la médecine moderne où la technologie était mise au service des personnes, garantissant l'équité et élargissant l'accès aux soins de santé pour toutes les régions, en particulier les zones défavorisées.

Depuis 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le ministère de la Santé a mis en œuvre en urgence le projet de télémédecine, reliant plus de 1.000 points à travers le pays. Ce modèle a non seulement permis de sauver la vie de milliers de patients, y compris des étrangers, mais a continué de se développer pour servir des dizaines de milliers de personnes chaque année.

Parallèlement à la mise en œuvre pratique, le ministère de la Santé s'est efforcé de perfectionner le cadre juridique afin de développer la télémédecine de manière systématique et durable.

En particulier, depuis 2020, le modèle d'examen et de traitement médicaux à distance via le logiciel "Un médecin pour chaque foyer", soutenu par le PNUD, a été déployé efficacement dans huit provinces.

Dans la continuité de ce succès, le ministère de la Santé travaille actuellement avec Fondation coréenne pour les soins de santé internationaux (Korea Foundation for International Healthcare KOFIH) et le PNUD pour mettre en œuvre le projet de télémédecine dans dix provinces montagneuses, reculées et isolées, où l'accès aux services de santé est très difficile.

''C'est un modèle de coopération internationale pratique, humain et significatif, qui contribue à concrétiser la politique de "ne laisser personne de côté" dans les soins de santé communautaires", a dit Trân Van Thuân.

Le projet de coopération entre le ministère vietnamien de la Santé, le PNUD et le KOFIH illustre clairement le lien entre les connaissances mondiales et les besoins pratiques de la communauté.

Un outil de promotion de l'équité en santé

Le vice-ministre de la Santé a demandé aux unités de son ministère et aux dix services locaux de la Santé de poursuivre leur étroite coordination afin de garantir la réussite des objectifs du projet, puis faire le bilan des pratiques et proposer des politiques, des techniques et des mécanismes financiers adaptés pour intégrer durablement le modèle de télémédecine au système de santé traditionnel.

S’exprimant lors de la conférence, Cheon Joo Hwan, du KOFIH, a affirmé que la télémédecine n'était pas seulement une solution technique mais aussi un outil de promotion de l'équité en santé. Ce projet intègre les technologies de l'information aux services de santé, contribuant ainsi à réduire les inégalités d'accès entre les groupes de population. L'hôpital sud-coréen Samsung Kangbuk a accompagné le projet.

De son côté, Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, s'est engagée à continuer de soutenir le ministère de la Santé et ses partenaires afin de garantir que tous les habitants, en particulier les groupes vulnérables, puissent accéder à des services de santé de qualité, équitables et complets…

VNA/CVN