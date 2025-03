Quang Nam

Le port de Chu Lai ambitionne de devenir un centre logistique de classe mondiale

Le port international de Chu Lai, dans la province de Quang Nam (Centre), s'est imposé comme une plateforme logistique essentielle pour les régions du Centre et des Hauts plateaux du Centre, ainsi que pour les pays voisins, le Laos et le Cambodge, facilitant les échanges commerciaux et contribuant à l'économie interrégionale.

Photo : VNA/CVN

Exploité par la société Truong Hai International Logistics Limited Liability Company (THILOGI), le port est officiellement entré en service en mai 2012. Il dispose de deux quais spécialisés couvrant une superficie totale de 140 ha.

Le premier peut accueillir des cargos de 50.000 DWT, tandis que le second peut accueillir des navires jusqu'à 30.000 DWT.

Ils peuvent accueillir quatre navires simultanément, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les temps d'attente.

Chaque quai est équipé de grues de pointe capables de charger et de décharger plus de 100 conteneurs par heure.

Les entrepôts, construits selon les normes internationales, couvrent une superficie de 300.000 m² et ont une capacité de stockage de 500.000 tonnes.

Ils répondent à des critères clés en matière de stockage, de conservation et de contrôle de l'information.

Phan Van Ky, directeur du port, a déclaré que l'entreprise "s'est concentrée sur la construction d'infrastructures cohérentes, l'amélioration de la qualité de service et l'augmentation des capacités de chargement et de déchargement afin de réduire les délais d'exploitation et d'offrir aux clients les solutions de transport les plus optimisées".

Lors de sa visite au port le mois dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts de THILOGI pour investir dans l'installation et la moderniser.

Pour garantir la sécurité, THILOGI a accéléré la construction du canal de Ky Ha, qui devrait être opérationnel en juin de cette année.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Transports d'achever rapidement toutes les procédures restantes pour permettre les travaux du nouveau canal de Cua Lo.

Une fois achevé en 2028, le canal permettra au port de Chu Lai d'accueillir des navires de plus de 50 000 DWT, réduisant ainsi les coûts logistiques.

Cela lui permettra également d'offrir des tarifs de transport maritime compétitifs, comparables à ceux des régions du Nord et du Sud du pays.

Les routes nationales 14B et 14D ont été modernisées dans le cadre des infrastructures de transport du Corridor économique est-ouest N°2, facilitant ainsi le transport de marchandises, notamment de conteneurs, depuis le Nord du Cambodge, le Sud du Laos et le Nord-Est de la Thaïlande vers le port international de Chu Lai.

La province de Quang Nam a fait de l'économie maritime un axe de développement majeur et ambitionne de devenir l'un des principaux pôles économiques maritimes du pays.

Photo : VNA/CVN

Le port international de Chu Lai ambitionne de devenir un centre logistique multifonctionnel spécialisé dans les services de conteneurs d'ici 2027.

Parallèlement, il poursuivra le développement de ses infrastructures et l'investissement dans des équipements modernes pour accroître sa capacité.

Le port développera également ses liaisons maritimes nationales et internationales, offrant ainsi aux entreprises des solutions de transport optimales.

D'ici fin 2025, THILOGI mettra en service deux porte-conteneurs d'une capacité totale de 3 600 EVP pour desservir les lignes maritimes internationales du port de Chu Lai vers les ports de Xiamen et de Shanghai, en Chine.

Parallèlement, l'entreprise renforcera sa coopération avec les principales compagnies maritimes afin de lancer des lignes directes vers la Corée, le Japon, Taïwan (Chine), l'Inde, la Thaïlande, les Philippines et la Malaisie.

Des ports de transbordement internationaux de premier plan, tels que Shanghai et Kaohsiung (Chine) et Busan (République de Corée), faciliteront le transport de marchandises vers les États-Unis, le Canada, l'Europe et l'Australie.

Afin d'étendre sa présence au Laos, au Cambodge et dans les Hauts Plateaux du Centre, THILOGI a créé la société THILOGI Indochina Cross Border Trucking Limited Liability Company afin de développer des services de fret terrestre et d'assurer un transport efficace des marchandises vers le port de Chu Lai.

Hoang Chau Son, directeur adjoint de l'Autorité des zones économiques et industrielles de Quang Nam, a déclaré que le port avait "contribué à optimiser l'efficacité logistique et à attirer les investissements dans les zones et complexes industriels de la région".

Grâce à sa situation géographique stratégique, à ses investissements constants dans les infrastructures et les équipements et à l'adoption du transport multimodal, le port international de Chu Lai devrait devenir un centre logistique majeur pour les régions du centre et des hauts plateaux du centre, stimulant le commerce et le développement économique régional.

VNA/CVN