Le chantier du port international de Hon La démarre à Quang Binh

Stratégiquement situé dans la baie de Hon La, le port bénéficie d’une profondeur naturelle adaptée aux navires de fort tonnage. Sa position à seulement 6 milles nautiques de la route maritime côtière et à 360 milles de la route internationale de la Mer Orientale en fait un point de transit idéal.

La construction se déroule en deux phases. La première phase, qui durera jusqu’en 2026, portera sur la construction de deux ports d’une longueur totale de 470 mètres, capables d’accueillir des cargos classiques jusqu’à 50.000 tonnes et des vraquiers jusqu’à 70.000 tonnes. Leur capacité prévue est de trois millions de tonnes par an.

La deuxième phase, qui débutera en 2027, comprendra la construction de deux ports supplémentaires d’une longueur totale de 500 m, capables d’accueillir des navires d’un tonnage allant jusqu’à 100.000 DWT. Leur capacité prévue est de six millions de tonnes par an.

Lors de la cérémonie, Trân Phong, président du Comité populaire provincial de Quang Binh, a déclaré que le port général international de Hon La jouerait un rôle clé non seulement pour le transport de marchandises, mais aussi pour l’accueil des navires de croisière internationaux, ouvrant ainsi des perspectives de développement du tourisme maritime et contribuant à la croissance durable de la province.

“Grâce à sa position stratégique, Hon La deviendra un carrefour commercial régional majeur et facilitera les échanges maritimes avec la Thaïlande, le Laos, le Myanmar et la Chine. Au-delà du fret, ce port accueillera des navires de croisière internationaux. Il stimulera le tourisme maritime et créera une nouvelle dynamique économique pour notre province”, a-t-il fait remarquer.

Pour garantir l’avancement et la qualité du projet, le responsable a demandé aux investisseurs de respecter leurs engagements et de le mettre en œuvre conformément au plan d’investissement approuvé, en garantissant la sécurité, l’efficacité et le respect des exigences teCérémonichniques, qualitatives et légales. "Le projet doit être achevé dans les délais et entrer en service dès que possible", a-t-il déclaré.

"Pendant la mise en œuvre du projet, les investisseurs devront collaborer étroitement avec le conseil de gestion de la zone économique de Hon La et les autorités locales afin de résoudre rapidement tout problème éventuel. devront également se concentrer sur le bien-être social et donner la priorité à la création d’emplois pour la population locale une fois le projet terminé", a-t-il indiqué.

VNA/CVN