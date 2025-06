Le Vietnam renforce sa lutte contre la contrefaçon et modernise sa politique commerciale

Lors de la séance de travail ce mardi 17 juin dans le cadre de la 9 e session de la XV e Assemblée nationale, les députés ont poursuivi leur discussions sur l’évaluation du développement socio-économique et du budget de l’État. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, est intervenu pour apporter des précisions sur plusieurs questions majeures.

Le ministre Nguyên Hông Diên a reconnu les efforts des ministères, secteurs et localités dans la lutte contre les produits contrefaits et de mauvaise qualité, tout en soulignant la persistance du phénomène, aggravé par des méthodes frauduleuses de plus en plus sophistiquées. Le ministère entend renforcer les contrôles, compléter le cadre juridique, et appliquer des sanctions plus dissuasives. Il a également insisté sur la nécessité d’une meilleure coordination intersectorielle et d’une haute responsabilité de certains agents publics.

Face à la montée des fraudes dans le commerce en ligne, le ministère finalise un projet de loi sur le commerce électronique. Il prévoit de confier davantage de responsabilités aux autorités locales, tout en intensifiant les contrôles sur les plateformes de vente en ligne, notamment les ventes via livestream. Une campagne de sensibilisation sera lancée pour encourager les consommateurs à privilégier les produits de provenance certifiée.

À propos des exportations agricoles, le ministre a fait savoir que le secteur agricole et aquatique avait enregistré une hausse notable des exportations de 14,8%, atteignant 13,72 milliards de dollars sur les quatre premiers mois de l’année. Le ministère s’efforce d’élargir les marchés d’exportation vers les pays développés comme les États-Unis, le Japon, la République de Corée…, en accélérant les activités de promotion du commerce et en optimisant les accords de libre-échange.

Le développement des marques nationales demeure une priorité. Le ministère met en œuvre des programmes à plusieurs niveaux, national, régional et entrepreneurial, pour renforcer l’identité et la compétitivité des produits vietnamiens, avec un accompagnement en formation et en conseil.

Pour les déchets plastiques, souhaitant réduire l’empreinte écologique du commerce numérique, le ministère encourage l’utilisation d’emballages durables. Il appelle à une mobilisation collective : État, entreprises, citoyens, pour promouvoir une consommation plus responsable.

Enfin, le ministère a annoncé qu’une stratégie nationale de développement logistique pour la période 2025-2035, avec une vision à 2050, avait été soumise au gouvernement. Elle vise à réduire les coûts logistiques et à améliorer l’efficacité du commerce vietnamien.

