Une approche en trois volets pour restaurer la confiance du marché

Face à la recrudescence des contrefaçons et des produits de contrebande, l’action des forces de l’ordre est cruciale, mais les entreprises elles-mêmes doivent également protéger proactivement leurs marques et tisser des liens solides avec les consommateurs. Le rôle actif des consommateurs dans la création d’un marché propre et transparent est tout aussi important.

La lutte nationale contre la contrefaçon et les produits illicites est devenue un point central, les autorités ciblant les sites et les plateformes commerciales clés afin de restaurer la confiance des consommateurs et de maintenir la discipline du marché.

Dô Viêt Tùng, directeur des affaires extérieures du groupe LEGO, a salué les mesures audacieuses prises par le gouvernement et exprimé l’espoir de voir la fin de la production et du commerce de produits contrefaits. Il a souligné que cette campagne est essentielle pour protéger les entreprises légitimes et préserver les droits des consommateurs, en particulier pour les investisseurs étrangers opérant au Vietnam, comme LEGO.

Vu Thi Huyên, représentante juridique de l’organisation anti-contrefaçon React au Vietnam et directrice de THB LAW, a souligné que les orientations décisives du gouvernement et l’engagement des ministères et des autorités locales ont ravivé et renforcé la confiance du public dans la loi. Les premiers succès de la campagne témoignent de l’engagement clair du gouvernement à créer un environnement commercial équitable et moderne et à restaurer la confiance des consommateurs dans un marché "propre".

Partageant ce sentiment, l’économiste Vo Tri Thành a affirmé qu’une économie véritablement durable dépend de la confiance des consommateurs dans l’authenticité des produits en circulation. Il a averti que les contrefaçons non contrôlées peuvent gravement nuire à la confiance des consommateurs, les amenant à douter même des marques réputées et à nuire aux entreprises honnêtes.

Nguyên Ngoc Luân, directeur de Global Trading Connection Company Limited, a déclaré que la lutte contre la contrefaçon va au-delà du traitement des infractions ; elle doit viser à créer un environnement de marché transparent et durable, où les entreprises authentiques sont protégées, les investisseurs étrangers se sentent en sécurité et les intérêts des consommateurs sont préservés.

D’un point de vue juridique et commercial, l’avocat Bùi Van Thành, directeur du cabinet New Sun, a soutenu que la protection d’une marque commence par des mesures proactives de la part des entreprises elles-mêmes - détaillants, fournisseurs et chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement.

Au-delà de l’enregistrement des marques, il a recommandé aux entreprises de se concentrer sur la promotion de leurs marques grâce à des informations précises sur les produits, à la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement et au renforcement de la présence de la marque auprès des consommateurs.

Les entreprises, devraient adopter les technologies numériques - de la blockchain aux codes de vérification en passant par les techniques anti-contrefaçon - pour créer un "bouclier numérique" permettant aux consommateurs d’identifier facilement les produits authentiques, a-t-il déclaré.

Les autorités, quant à elles, devraient intensifier les campagnes de sensibilisation du public afin de doter les consommateurs des outils nécessaires pour distinguer le vrai du faux. Après tout, des consommateurs vigilants constituent une puissante ligne de défense, capable de freiner la demande de produits contrefaits.

Choisir des marques réputées dont l’origine est claire est le meilleur moyen pour les consommateurs de se protéger, a déclaré l’avocat Bùi Van Thành.

La lutte contre la contrefaçon ne peut reposer uniquement sur les forces de l’ordre ou les entreprises. Un marché sain et transparent requiert les efforts coordonnés de trois acteurs clés : l’État, qui établit et applique les cadres juridiques ; les entreprises, qui protègent et promeuvent activement leurs marques ; et les consommateurs avertis, qui refusent de soutenir les produits contrefaits. Ce n’est que lorsque ces trois forces agissent de concert que la confiance du marché peut être solidement établie et maintenue, préservant non seulement les droits individuels, mais aussi jetant les bases d’une économie robuste et durable.

