Ouverture d'un cours de formation pour le personnel prévu du Comité central du Parti

La Commission d'organisation du Comité central du Parti en collaboration avec l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a inauguré le 14 octobre à Hanoï, un cours de formation visant à mettre à jour les connaissances et les compétences du personnel prévu pour devenir membre du Comité central du Parti (XIV e mandat), en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm.

Quarante-neuf apprenants participent à ce cours qui se déroule du 14 octobre au 25 novembre, mettant l'accent sur des questions importantes telles que les fondements idéologiques et théoriques du Parti, la construction de l'État et du système politique, le développement économique, culturel et social, la défense, la sécurité et les affaires étrangères, ainsi que la science du leadership et de la gestion dans le nouveau contexte.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, Tô Lâm a déclaré que tout au long du processus révolutionnaire vietnamien, le Parti attachait une importance particulière au travail du personnel et à la formation des cadres, le considérant comme un travail clé dans la construction du Parti.

Il a souligné que depuis le XIe Congrès, ces formations constituent une étape importante pour le travail du personnel et contribuent au succès du Congrès national du Parti.

Selon Tô Lâm, chaque apprenant est un acteur clé qui joue un rôle important pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère. Il a demandé aux apprenants de faire preuve de sens de responsabilité et de faire des efforts pour obtenir les meilleurs résultats.

En outre, il leurs a demandé de faire leurs devoirs efficacement, soulignant la nécessité de maximiser l'initiative et la créativité des apprenants et de se concentrer sur l'interaction entre les présentateurs et les auditeurs, afin d'adhérer au principe selon lequel "l'apprentissage va de pair avec la pratique" et de lier la théorie à la pratique.

Il a demandé une supervision régulière du processus d'apprentissage et du développement éthique et stylistique des apprenants, ainsi que des facilités pour qu'ils accomplissent avec succès leurs tâches d'apprentissage.

L'organisation du cours n'est pas seulement une responsabilité mais aussi une opportunité d'accumuler une expérience précieuse dans l'organisation des activités de formation, a-t-il déclaré, ajoutant que le cours sert de modèle pour innover dans la formation et le travail de promotion des dirigeants et des gestionnaires du Parti et de l'État.

VNA/CVN