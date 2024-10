Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président sud-coréen

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu, le 10 octobre à Vientiane, une entrevue avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, à l'occasion de leur participation aux 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et aux réunions connexes.

À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a remercié la République de Corée pour son aide de 2 millions d'USD pour traiter les conséquences du typhon Yagi, affirmant qu'il s'agissait d'un symbole de l'amitié, de la solidarité et des liens étroits entre les deux pays.

En ce qui concerne les orientations futures de la coopération, les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de continuer à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée. Ils ont convenu d'intensifier les échanges et les réunions de haut niveau, de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, de promouvoir la collaboration économique et commerciale, ainsi que de coopérer dans des domaines nouveaux et à fort potentiel tels que les sciences, les technologies, l'innovation, la recherche et le développement.

Le Vietnam continuera de créer des conditions favorables pour que les investisseurs sud-coréens puissent mener des affaires à long terme sur son sol, a déclaré Pham Minh Chinh.

Il a appelé la partie sud-coréenne à continuer d'ouvrir son marché aux exportations vietnamiennes, en particulier aux produits agricoles, et à accorder des prêts préférentiels au Vietnam pour mettre en œuvre des projets d'infrastructures à grande échelle et emblématiques tels que des voies ferrées et des autoroutes.

Le dirigeant vietnamien a salué l'initiative de la République de Corée sur la formation de jeunes talents pour les membres de l'ASEAN, espérant que Séoul soutiendrait activement le Vietnam dans le cadre de cette initiative.

De son côté, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que son pays appréciait ses relations avec le Vietnam et souhaitait approfondir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Il a suggéré que le Vietnam facilite la participation des investisseurs sud-coréens aux projets d'infrastructures, de développement urbain, d'énergie et de gaz naturel liquéfié (GNL) sur son sol, affirmant que la République de Corée continuerait de faciliter l'accès des marchandises vietnamiennes à son marché.

Il a également salué le rôle du Vietnam en tant que coordinateur des relations ASEAN - République de Corée pour 2021-2024 et le soutien de Hanoï à l'élévation des relations ASEAN - République de Corée au niveau de partenariat stratégique intégral.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux et de contribuer activement et de manière responsable à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux communs.

Le président sud-coréen a souligné son soutien aux points de vue et positions du Vietnam et de l'ASEAN sur la Mer Orientale, en particulier le respect du droit international et la résolution pacifique des différends conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le Premier ministre vietnamien a souligné le soutien constant de son pays au processus de paix et de dénucléarisation de la péninsule coréenne, ajoutant que le Vietnam était prêt à servir de passerelle pour promouvoir le dialogue entre les parties, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région.

Pham Minh Chinh a profité de l'occasion pour inviter son homologue sud-coréen Han Duck Soo à effectuer une visite officielle au Vietnam et à participer au Sommet "Partenariat pour une croissance verte et les objectifs mondiaux 2030" (P4G) en 2025.

