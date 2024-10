Le PM chinois Li Qiang termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors de sa tournée au Vietnam, le Premier ministre chinois Li Qiang est allé rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï.

Il a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Il s’est entretenu avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. Les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de remise des documents de coopération entre les deux pays, au Forum d’affaires Vietnam - Chine. Ils ont pu découvrir des estampes populaires de Dông Hô et ont visité une exposition présentant les produits agricoles caractéristiques du Vietnam exportés vers la Chine.

Lors des rencontres et des entretiens, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement accueilli la visite officielle du Premier ministre Li Qiang au Vietnam, la première visite après 11 ans du Premier ministre du Conseil des Affaires d'État de Chine, et également de la première visite au Vietnam de Li Qiang en tant que Premier ministre chinois.

Photo : VNA/CVN

Ils se sont dits convaincus que la visite était un succès, contribuant ainsi à diffuser des effets positifs aux départements, ministères, branches et localités des deux pays la détermination des deux parties à mettre en œuvre et à réaliser des perceptions communes de haut niveau, rendant les relations bilatérales plus efficaces et pratiques, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Dans une atmosphère sincère, amicale et ouverte, les dirigeants des deux pays se sont informés de la situation de chaque Parti et de chaque pays ; évalué la mise en œuvre de la perception commune et des accords de coopération dans les domaines et convenu des orientations et des mesures pour contribuer à la mise en œuvre efficace de l’orientation de 6 "plus" et à la construction d’une communauté d'avenir partagé de portée stratégique.

À cette occasion, les Premiers ministres vietnamien et chinois ont assisté à la cérémonie de remise de dix documents de coopération dans les domaines des transports, des douanes, de la vie civile, de l'éducation, du commerce agricole, de la presse et de la banque.

VNA/CVN