Le Vietnam et la R. de Corée coopèrent dans la prévention et la lutte contre la criminalité

Le ministre Luong Tam Quang s'est réjoui du succès du deuxième programme d'échange culturel et sportif entre la police du Vietnam et celle de la République de Corée, affirmant qu'il s'agissait d'une activité significative visant à favoriser la compréhension, la confiance et des liens plus étroits entre les deux forces de police à travers des échanges culturels, artistiques et sportifs.

Il a remercié le commissaire général de l'Agence nationale de police sud-coréenne (KNPA), d'avoir invité son ministère à assister à la 6e Conférence de coopération policière Vietnam - République de Corée, et a confirmé qu'il enverrait des représentants à cet événement important.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Cho Ji Ho s'est déclaré convaincu que la coopération entre les deux forces de police continuera à se développer de manière plus étroite et plus efficace, contribuant à élever le partenariat stratégique intégral entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Il s'est également engagé à faire tout son possible pour développer davantage la coopération entre son organe et le ministère vietnamien de la Police afin de contribuer à assurer la sécurité nationale et l'ordre et la sécurité sociaux des deux pays.

Les deux parties ont convenu de continuer à se soutenir dans les forums régionaux et internationaux, de maintenir les échanges de délégations à différents niveaux et de participer à la signature d'accords internationaux sur la prévention et le contrôle de la criminalité et de la criminalité liée à la drogue.

Elles se sont également engagées à renforcer la coopération dans la lutte contre les crimes transnationaux, de haute technologie et de trafic de drogue, les violations de la propriété intellectuelle et la criminalité liée au commerce électronique, notamment par la coopération dans la prévention de la criminalité et la capture des criminels recherchés via le Korea Desk - Vietnam Desk.

Des efforts conjoints seront déployés pour mettre en œuvre les projets de renforcement des capacités en sciences criminelles dans la troisième phase et d'amélioration des capacités des agents de la police de la circulation du ministère vietnamien de 2025 à 2028 ; et continuer à organiser des cours de formation en République de Corée pour améliorer les compétences linguistiques, l'application de la loi et l'enquête sur les crimes de haute technologie, la fraude aux télécommunications et les crimes sur Internet ; ainsi que l'analyse et la récupération de données et de preuves électroniques pour les policiers vietnamiens.

Les deux parties sont également tombées d’accord pour coopérer pour assurer la sécurité et la sûreté, et de créer les conditions permettant aux citoyens de l'autre de vivre, d'étudier et de travailler dans l'autre pays, tout en renforçant les échanges culturels et sportifs et en promouvant la collaboration entre les services de police des localités vietnamiennes et coréennes.

VNA/CVN