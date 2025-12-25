Hommage à Cora et Peter Weiss, amis fidèles du Vietnam

À la suite des décès de Cora et Peter Weiss, grands amis américains du Vietnam, survenus respectivement le 8 décembre 2025 et le 3 novembre 2025, le secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a adressé ses plus sincères condoléances à leur famille, au nom du Parti, du gouvernement et du peuple vietnamiens.

Peter Weiss, né en 1925, et son épouse Cora Weiss, née en 1934, ont consacré plusieurs décennies de leur vie à soutenir le Vietnam avec une fidélité exemplaire. Le couple a joué un rôle déterminant dans le mouvement d’opposition à la guerre du Vietnam avant de devenir, par la suite, des acteurs majeurs du processus de normalisation des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Durant la guerre, le couple a activement soutenu et parrainé des initiatives pacifistes et humanitaires, contribuant ainsi à façonner une opinion progressiste au sein de la société américaine en faveur du Vietnam. Cora Weiss s’est particulièrement distinguée comme l’une des figures les plus influentes du mouvement anti-guerre américain, militant sans relâche pour l’arrêt des bombardements, le retrait des troupes et le respect du droit à l’autodétermination du peuple vietnamien.

Après la guerre, le couple a poursuivi son engagement pour la paix au sein de la Fondation pour la réconciliation et le développement Vietnam - États-Unis, plaidant avec force pour la levée de l’embargo économique.

Peter Weiss fut notamment l’un des premiers visiteurs internationaux à se rendre à Hanoï alors que le pays était encore sous blocus. Après son voyage, il a présenté la situation du Vietnam lors d’une conférence, appelant au soutien international à la reconstruction et à la levée de l’embargo américain. Ces efforts ont contribué à créer un climat favorable à la réconciliation et à la normalisation des relations vietnamo-américaines, laissant un héritage durable fondé sur la solidarité et les valeurs de paix.

Pour la diplomatie vietnamienne, les époux Weiss ont régulièrement participé et apporté leur soutien aux activités extérieures du Vietnam aux États-Unis. En septembre 2024, malgré leur grand âge, ils avaient assisté à la rencontre entre le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et les amis américains, en marge de la 79ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies.

À cette occasion, Cora Weiss s’était vue décerner l’Ordre de l’Amitié, une distinction honorifique témoignant de la profonde reconnaissance de l’État et du peuple vietnamiens pour son dévouement exceptionnel à la cause de la paix et au rapprochement entre les deux nations.

VNA/CVN