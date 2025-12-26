Résolution 248, une nouvelle impulsion pour le développement de l’éducation

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a signé la certification de la Résolution N°248/2025 portant sur plusieurs mécanismes et politiques spécifiques et exceptionnels visant à réaliser une percée dans le développement de l’éducation et de la formation.

Photo : VNA/CVN

Cette résolution s’applique aux établissements d’enseignement relevant du système éducatif national, ainsi qu’aux organisations et individus concernés.

En matière de recrutement, d’utilisation et de gestion des ressources humaines du secteur éducatif, la résolution stipule que les directeurs des Services de l’éducation et de la formation sont habilités à recruter et à accueillir les enseignants, les cadres de gestion éducative et le personnel des établissements publics d’enseignement préscolaire, général, de formation continue, des écoles spécialisées et des lycées professionnels sur le territoire provincial.

Les établissements d’enseignement professionnel et d’enseignement supérieur sont autorisés à déterminer de manière autonome les postes à pourvoir, à recruter et à signer des contrats de travail avec des experts et des scientifiques étrangers titulaires d’un doctorat, ou Vietnamiens résidant à l’étranger, conformément à leur règlement intérieur.

La résolution prévoit également des politiques spécifiques et exceptionnelles en matière de rémunération et d’avantages pour les ressources humaines du secteur éducatif. Ainsi, l’indemnité préférentielle liée à la profession sera appliquée selon une feuille de route définie par le gouvernement, avec un taux minimum de 70% pour les enseignants des établissements publics d’enseignement préscolaire et général, et de 100% pour ceux exerçant dans les zones frontalières, insulaires, les régions peuplées de minorités ethniques et les zones montagneuses ou connaissant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles.

Les établissements d’enseignement professionnel et d’enseignement supérieur peuvent décider de manière autonome des revenus supplémentaires accordés aux enseignants, fonctionnaires et travailleurs à partir de sources de revenus légales autres que le budget de l’État, conformément à la législation en vigueur.

Concernant le développement des programmes éducatifs, la résolution précise que le ministre de l’Éducation et de la Formation décidera de l’adoption d’un manuel scolaire unique pour l’enseignement général, applicable à l’échelle nationale à partir de l’année scolaire 2026-2027, avec pour objectif de fournir gratuitement les manuels scolaires aux élèves d’ici 2030.

Les établissements d’enseignement sont encouragés à coopérer avec des organisations scientifiques et technologiques, des instituts de recherche, des entreprises et d’autres partenaires afin de mettre en œuvre des programmes éducatifs ou de formation répondant aux besoins du marché du travail, de la recherche scientifique et de l’innovation.

La présente résolution entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

VNA/CVN