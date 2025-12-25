Quatre jours de congé accordés aux fonctionnaires pour le Nouvel An 2026

Le gouvernement vietnamien a officiellement approuvé un congé de quatre jours consécutifs pour le Nouvel An 2026 à l'intention des fonctionnaires et employés des services publics.

Dans le document officiel N°12729 daté du 25 décembre 2025, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a donné son aval à la proposition du ministère de l'Intérieur concernant le calendrier des jours fériés du Nouvel An.

Concrètement, les fonctionnaires et agents publics bénéficieront de quatre jours de repos consécutifs, du jeudi 1er janvier 2026 au dimanche 4 janvier 2026 inclusivement. Ce dispositif repose sur une permutation : la journée de travail du vendredi 2 janvier sera reportée au samedi suivant, le 10 janvier 2026.

Pour le secteur privé, le gouvernement encourage vivement les employeurs à calquer leur calendrier sur celui de la fonction publique, tout en veillant au strict respect des droits des travailleurs, conformément à la législation en vigueur. Les accords plus favorables aux salariés sont par ailleurs recommandés.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a chargé le ministre de l'Intérieur d'informer officiellement les administrations, les organisations politiques et socio-politiques, ainsi que les entreprises de cette décision. Les agences et unités concernées sont tenues d'organiser des permanences et de structurer le temps de travail de manière rationnelle afin d'assurer la continuité du service public et de répondre efficacement aux besoins de la population.

Selon le ministère de l'Intérieur, cette permutation permet non seulement aux agents de l'État de disposer d'un temps de repos harmonieux, mais constitue également un levier stratégique pour stimuler le tourisme et la consommation intérieure. Les autorités soulignent par ailleurs que ce réaménagement n'impacte en rien le volume global des heures de travail annuel des fonctionnaires.

VNA/CVN