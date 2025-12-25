Vingroup se retire du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud

Le groupe vietnamien Vingroup a officiellement soumis au gouvernement une demande de retrait de son dossier d’investissement relatif au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

>> La ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï - Quang Ninh sera mise en service en 2028

>> Une ligne ferroviaire express Est–Ouest pour relier et verdir le Sud du Vietnam

>> Réunion de la permanence du gouvernement sur les grands projets ferroviaires nationaux



Selon le document officiel N°764/2025, daté du 25 décembre 2025, le groupe a exprimé sa volonté de réorienter ses ressources financières et techniques vers d’autres projets d’infrastructures et d’énergie jugés prioritaires à l’échelle nationale. Cette décision concerne la proposition d’investissement initialement déposée en mai 2025.

Photo : CTV/CVN

Vingroup précise que ce choix résulte d’une évaluation approfondie visant à concentrer ses capacités sur des projets d’envergure stratégique récemment confiés au groupe.

Parmi ces priorités figure en premier lieu le projet de Zone urbaine sportive olympique, couvrant plus de 9.000 ha et dont le cœur sera le stade national Trông Dông, appelé à devenir le plus grand stade du monde. En tant que projet emblématique d’envergure nationale, ce complexe requiert un engagement total afin de respecter les échéances et les standards de qualité fixés par l’État.

Parallèlement, Vingroup poursuit ses investissements dans le secteur des transports avec le développement des lignes ferroviaires à grande vitesse Bên Thành - Cân Gio et Hanoï - Quang Ninh.

Le groupe déploie également ses capacités dans les secteurs industriels et énergétiques à travers des projets majeurs tels que l'usine sidérurgique VinMetal, deux parcs éoliens à Hà Tinh, la centrale thermique au GNL de Hai Phong ainsi que la mégapole maritime de Cân Gio. Ces initiatives, qui visent à moderniser les capacités de production du Vietnam, demandent une mobilisation sans précédent de capitaux, de temps et de capacité professionnelle.

Par ailleurs, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord–Sud suscite déjà l’intérêt de plusieurs autres acteurs économiques majeurs. Des entreprises telles que THACO Truong Hai, la Compagnie des chemins de fer du Vietnam ou encore le groupe Vietnam 3000 ont exprimé leur volonté d’y participer.

Selon la direction de Vingroup, cette décision de retrait s’inscrit dans une démarche proactive et responsable vis-à-vis du gouvernement. En renonçant à ce projet spécifique, le conglomérat entend sécuriser la bonne exécution de ses engagements actuels et contribuer de manière durable à la modernisation des infrastructures nationales, au développement des énergies renouvelables ainsi qu’au renforcement de la compétitivité et de la qualité de vie au Vietnam.

VNA/CVN