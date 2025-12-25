Vers le XIVe Congrès national du Parti

S’appuyer sur le peuple et valoriser les forces de la nation

Le principe "Considérer le peuple comme racines" a toujours constitué le fondement de la puissance nationale et le gage de la pérennité du pays. La réalité démontre que lorsque les citoyens sont véritablement placés au centre, chaque orientation et chaque politique bénéficie d’un appui solide et d’une vitalité durable.

>> Le peuple au cœur de la politique vietnamienne

>> Le peuple contribue activement aux projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti

>> L'esprit de solidarité permet au peuple de surmonter toutes les difficultés

Dans l’œuvre de construction, de défense et de renouveau du pays, le principe "Considérer le peuple comme racines" ne se limite pas à un slogan d’action ; il est devenu un principe fondamental régissant la pensée dirigeante et l’action concrète de l’État. De la formulation des lignes directrices à la mise en œuvre des politiques, le Parti s'appuie systématiquement sur les intérêts et les aspirations légitimes du peuple, faisant du consensus social et de la confiance populaire la mesure de son efficacité. Cette approche a engendré des transformations concrètes.

Après cinq années de mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, les domaines de la culture, du social et de l'éducation ont enregistré des résultats majeurs. La protection sociale s'est renforcée et les conditions de vie, tant matérielles que spirituelles, n'ont cessé de s'améliorer. En plaçant l’humain au cœur des priorités, la croissance économique se conjugue désormais étroitement avec le progrès et la justice sociale.

"Ne laisser personne de côté"

Dans la lutte contre la pauvreté, le Vietnam demeure fidèle à l’esprit de "ne laisser personne de côté", afin de garantir le bien-être de tous. Le taux de pauvreté multidimensionnelle est passé de 4,4% en 2021 à seulement 1,3% en 2025.

Le programme de développement des logements sociaux s'est accéléré, permettant, en septembre 2025, d'éradiquer la plupart des habitats précaires.

Le système de santé tend vers une couverture nationale avec 95,2% de la population assurée, portant l'espérance de vie moyenne à 74,7 ans en 2024.

Parallèlement, la conscience du rôle de la culture pour le développement durable du pays s'est nettement élevée, s'attachant plus étroitement à l'exigence de construire un homme vietnamien au développement global. Les institutions, les politiques et les ressources d'investissement pour la culture continuent d'être renforcées dans une direction orientée vers la base, en prenant le citoyen comme centre ; le système des institutions culturelles se perfectionne pas à pas ; les activités culturelles et artistiques sont de plus en plus diverses et riches, reflétant de manière vivante la vie sociale, l'aspiration à s'élever et le droit légitime du peuple à jouir de la culture.

L'industrie culturelle, les services culturels et le marché de la culture se forment progressivement, ouvrant de nouveaux espaces de création pour la société ; l'intégration internationale en matière culturelle s'élargit. En particulier, l'élaboration et le déploiement du Programme cible national sur le développement de la culture pour la période 2025-2035 démontrent une vision stratégique à long terme dans le soin, l'éducation et la promotion de la force de l'homme vietnamien.

Les orientations et politiques sur le développement humain sont de plus en plus complètes, ciblées et concrètes. La détection, l'attraction, la formation et l'utilisation des talents connaissent des évolutions positives. L'Indice de développement humain (IDH) a progressé de 14 places, atteignant 0,766 point, plaçant le pays dans le groupe à développement humain élevé ; l'indice du bonheur a augmenté de 33 places, se classant 46e sur 143 pays. Ce sont des chiffres qui reflètent clairement la qualité de vie et le niveau de satisfaction croissant de la population.

Le travail d’éducation et de formation continue d’être rénové de manière fondamentale et globale. Les contenus et méthodes pédagogiques connaissent de nombreuses innovations ; la qualité de la formation à tous les niveaux d'enseignement s'élève ; la coopération internationale s'élargit de plus en plus.

L'exonération et le soutien des frais de scolarité pour les enfants d'âge préscolaire, les élèves de l'enseignement général et les apprenants des programmes d'enseignement général ne sont pas seulement des politiques éducatives, mais aussi des politiques sociales empreintes d'humanisme. La politique d'investissement pour la construction d'écoles-internats à plusieurs niveaux dans les communes frontalières terrestres démontre clairement l'attention portée aux zones en difficulté et aux zones de minorités ethniques, garantissant l'égalité des chances d'apprentissage pour tous les citoyens.

En particulier, la rationalisation du système politique montre qu'il s'agit d'une orientation juste, proche du peuple, au service du peuple, d'une signification historique et d'une valeur durable, recueillant l'approbation et le soutien d'une grande majorité de cadres, de membres du Parti et de la population.

Le travail de mobilisation de masse est renforcé, contribuant à resserrer les relations étroites entre le Parti et le peuple ; le dialogue, l'écoute et la résolution rapide des requêtes légitimes des citoyens sont de plus en plus mis en avant ; le rôle du Front de la Patrie et des organisations sociopolitiques est nettement valorisé ; les mouvements d'émulation patriotique se diffusent largement ; le droit de maîtrise du peuple est de plus en plus pleinement garanti. Ces réalisations sont des preuves vivantes d'un processus de développement centré sur l'humain, prenant le peuple comme point d'appui.

Mobiliser les forces du peuple

En entrant dans une nouvelle phase de développement, notre Parti identifie l'exigence de perfectionner le modèle de gestion du développement social vers une direction moderne, inclusive et durable. Le développement économique doit être étroitement lié à la garantie du progrès et de la justice sociale, à la protection de l'environnement, à l'adaptation active au changement climatique, au vieillissement de la population, à la transformation numérique et à la transformation verte.

À travers cette approche, le point de vue constant reste de placer l'homme au centre, considérant l'amélioration de la qualité de vie et du bonheur du peuple à la fois comme l'objectif et la force motrice du développement.

L'objectif de s'efforcer d'ici 2030 à ce qu'il n'y ait plus fondamentalement de ménages pauvres, et de mettre en œuvre progressivement la gratuité des frais hospitaliers pour tous, exprime clairement l'engagement d'un développement pour l'humain, sans laisser personne de côté dans le processus de progression du pays.

Le développement social durable exige également un marché du travail flexible, synchrone, moderne et intégré. Notre Parti préconise de mettre l'accent sur la création d'emplois durables et de revenus stables ; de porter attention au soutien des travailleurs du secteur informel et des personnes ayant dépassé l'âge de travailler ; d'encourager l'enrichissement légitime, d'élargir et de consolider progressivement la classe moyenne, créant un fondement social solide pour la stabilité et le développement à long terme.

En particulier, la promotion du rôle de maître du peuple est définie comme une solution d'une importance décisive. Toutes les orientations et politiques doivent partir des besoins, des aspirations, des droits et des intérêts légitimes du peuple ; prenant la satisfaction des citoyens comme critère d'évaluation. La devise "le peuple sait, le peuple discute, le peuple fait, le peuple vérifie, le peuple supervise, le peuple bénéficie" continue d'être concrétisée par des mécanismes transparents et réalisables, garantissant que la démocratie aille de pair avec la discipline, la loi et le consensus social.

Dans la construction du Parti et du système politique, le principe de l'attachement étroit avec le peuple continue d'être souligné. Les comités du Parti, les organisations du Parti, les cadres et les membres du Parti doivent donner l'exemple en matière de responsabilité et d'éthique professionnelle, et être soumis à la supervision et à la responsabilité devant le peuple. Dans le même temps, il s'agit de promouvoir la force de la grande union nationale, de rénover les activités du Front de la Patrie et des organisations socio-politiques afin de renforcer le consensus et de consolider la confiance sociale.

Dans un contexte où le pays fait face à des opportunités et des défis entremêlés, la persévérance sur la voie d'un développement pour l'humain, la promotion pleine du droit de maîtrise du peuple, la consolidation de la sécurité sociale et le renforcement du consensus social décideront de la qualité, de l'efficacité de la croissance ainsi que de la capacité de gouvernance nationale.

À l'approche du XIVe Congrès national du Parti, la mission fixée est de continuer à concrétiser ces points de vue en institutions, politiques et actions pratiques cohérentes, afin que chaque étape du développement du pays soit soutenue par la confiance, la participation et la créativité du peuple.

