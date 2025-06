Le ministère de la Police renforce la lutte contre la contrefaçon et la contrebande

Selon le général de division Nguyên Quôc Toan, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Police, les autorités intensifieront la lutte contre la production et la commercialisation de produits contrefaits, la contrebande, ainsi que les violations des normes de sécurité sanitaire des aliments.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de presse du gouvernement, tenue ce mardi 4 juin à Hanoï, le général de division Nguyên Quôc Toan, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Police, a annoncé une intensification des activités contre la production et la commercialisation de produits contrefaits, la contrebande et les violations des normes de sécurité sanitaire des aliments.

Il a estimé que nous faisons face à des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués, opérant à grande échelle et exploitant les failles juridiques ainsi que les lacunes dans la gestion de l’État. Il a notamment cité la grande variété de produits concernés : aliments, cosmétiques, médicaments, produits laitiers, etc. "Cette menace ne touche pas seulement à la santé publique ou à l’économie, mais compromet également la qualité de la main-d’œuvre du pays, aujourd’hui comme demain", a-t-il averti.

Vaste opération nationale

Il a annoncé que depuis le 15 mai, une vaste opération nationale de lutte contre ces actions malsaines était lancée pour une durée de trois mois. Cette campagne vise à enrayer la prolifération des produits falsifiés et de mauvaise qualité, une problématique devenue particulièrement préoccupante selon les autorités.

Il a cité des premiers résultats significatifs entre le 15 mai et le 3 juin. Les forces de l’ordre ont mis en examen 36 affaires impliquant 119 personnes, poursuivies pour contrebande, fraude commerciale, fabrication et distribution de produits contrefaits ou encore publicité mensongère. Ces affaires ont été recensées dans 24 villes et provinces du pays.

Photo : Nguyên Linh/VNA/CVN

À propos des priorités pour les mois à venir, le ministère de la Sécurité publique a défini trois axes d’intervention majeurs : Renforcer la lutte contre la contrefaçon et les atteintes à la propriété intellectuelle, tout en identifiant et sanctionnant les violations ; accélérer les enquêtes des affaires et intensifier la coordination entre les ministères afin d’améliorer l’efficacité de la gestion étatique dans ce domaine ; appliquer rigoureusement les instructions du Premier ministre, notamment les directives urgentes.

Le ministère appelle également la population à faire preuve de vigilance face aux contenus publicitaires trompeurs. Les médias, les agences de communication et les influenceurs sont invités à exercer pleinement leur responsabilité sociale et à coopérer avec les autorités pour construire un environnement de consommation sûr et sain.

VNA/CVN