Le PM préside une réunion pour rechercher des mesures visant à favoriser l’économie

Dans la matinée du 8 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la permanence du gouvernement avec les ministères et organes compétents pour évaluer la situation actuelle et avancer des mesures visant à stabiliser l’économie nationale, contrôler l’inflation et stimuler la croissance.

>> Le Premier ministre ordonne l'élaboration du plan financier 2026-2030

>> Le chef du gouvernement demande de renouveler les moteurs de croissance

>> Le Premier ministre demande à Quang Binh de s’appuyer sur ses propres avantages

Photo : VNA/CVN

Selon les participants, au cours des cinq derniers mois, l’économie nationale est restée stable, l'inflation a été généralement maîtrisée. De nombreuses institutions mondiales sont optimistes et prévoient que la croissance du PIB vietnamien en 2024 atteindrait plus de 6%.Les délégués estiment que dans les temps à venir, l’économie et l’inflation continueront d’être confrontées à des pressions en raison d’évolutions complexes et imprévisibles dans le monde.

Des solutions et de gros efforts à tous les niveaux et dans tous les secteurs sont donc nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.Le Premier ministre a appelé à s’efforcer d’atteindre une croissance de 6-6,5% et une inflation de 4-4,5%, d’assurer la stabilité macroéconomique et les grands équilibres de l’économie nationale.

Maîtriser l’inflation

Il a demandé de continuer à appliquer une politique monétaire proactive, flexible, rapide et efficace, de la combiner de manière synchrone, harmonieuse et étroite avec la politique budgétaire, de favoriser l’accès des entreprises et des gens au crédit.

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de déployer des solutions de stabilisation des prix pour maîtriser l’inflation, de renouveler les moteurs de croissance traditionnels tels que l'investissement, l'exportation, la consommation, de promouvoir fortement les nouveaux moteurs de croissance tels que la connectivité régionale, l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, l'innovation...

Pham Minh Chinh a en outre recommandé d’accélérer le décaissement d’investissements publics, le décaissement du programme de crédit de 120.000 milliards de dôngs pour développer les logements sociaux et les logements des ouvriers, la mise en œuvre des projets d’infrastructures importants...

De plus, le Premier ministre a ordonné de continuer à améliorer les réglementations liées aux investissements publics, au partenariat public-privé et à la fiscalité, de poursuivre les économies, d’accélérer la réforme administrative, de faire des efforts pour améliorer le marché boursier, de se concentrer sur l’amélioration des conditions de vie de la population...

VNA/CVN