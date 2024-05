Le Premier ministre ordonne l'élaboration du plan financier 2026-2030

Photo : CTV/CVN

Il a ordonné aux ministères, aux agences compétentes et aux localités d'évaluer et d'analyser l'influence de la situation politique, économique et financière mondiale et nationale sur la mobilisation et l'utilisation de capitaux et du budget de l'État au cours de la période 2026-2030.

Ils sont tenus de fixer des objectifs généraux et spécifiques en matière de recouvrement du budget, de dépenses budgétaires, de déficit budgétaire, de dette publique et de dette extérieure, de mobilisation et de distribution des ressources... entre 2026 et 2030.

En outre, ils devront élaborer des mesures pour réaliser le plan financier quinquennal, notamment celles sur la collecte du budget de l'État, la gestion pour assurer l'efficacité des dépenses budgétaires, le développement du marché et des services financiers, la mobilisation des ressources internationales dans les secteurs émergents, la gestion des entreprises et des biens publics.

Le Premier ministre a demandé que les plans financiers des villes et provinces de ressort central tiennent compte des prévisions de la situation économique et financière locale et des principaux indices socio-économiques tels que le produit intérieur brut régional (PIB), l'indice des prix à la consommation et la croissance des secteurs de production qui pourraient affecter la capacité et la demande locales de mobilisation du capital.

VNA/CVN