Ambassadeur du monde du vin

Élever la culture du vin avec le premier terrain de jeu de classe mondiale au Vietnam

La culture du vin au Vietnam est en plein essor et captive les palais des consommateurs exigeants à travers le pays. Alors que l’industrie F&B se transforme de plus en plus fortement, la passion pour les vins de qualité est également de plus en plus intense, ouvrant la voie à des expériences nouvelles et uniques.

C'est dans ce contexte dynamique qu'est né le concours "Ambassadeur du monde du vin" (AMV), qui promet de devenir un tournant important pour amener la culture vitivinicole vietnamienne à un nouveau niveau.

Un terrain de jeu pour les amateurs de vin

L'AMV n'est pas simplement un concours, c’est aussi un terrain de jeu ouvert qui accueille tous les amateurs de vin, des débutants aux experts aguerris. Il vise à construire une communauté commune où chacun peut partager sa passion, ses connaissances et son respect pour l'art de faire et de déguster le vin.

Le jury rassemble des experts internationaux expérimentés qui évalueront méticuleusement les candidatures, garantissant ainsi la plus grande reconnaissance et le plus grand prestige aux candidats participants. La présence de ces noms contribuera à affirmer la portée et le potentiel d'AMV, non seulement au Vietnam mais également dans toute la région.

Sean Le, fondateur d'AMV, a partagé : "Ce concours témoigne de la forte montée en puissance de l'industrie vietnamienne de la restauration. Nous sommes très honorés d'accueillir les maîtres du vin du monde, non seulement venus exercer le travail de juge professionnel, mais aussi partager des connaissances avec les experts de la filière vitivinicole et des passionnés de cette boisson au Vietnam".

L'idée d'organiser un concours de vins à l'échelle nationale a été caressée par Jeannie Cho Lee il y a plus de 20 ans. Après plus de 30 ans de vie en Asie, témoin de l'explosion de la culture du vin sur tous les marchés, elle a commencé à créer un terrain de jeu commun pour les passionnés et les experts du secteur, dans le but de faire du vin une boisson plus accessible.

De nombreux prix spéciaux

En plus de la reconnaissance de juges internationaux, les gagnants auront également la possibilité de recevoir de nombreuses récompenses, dont la visite d'une célèbre ferme et cave à vin en France.

Cette expérience fournira des informations précieuses sur le processus de production, favorisant une compréhension approfondie du vin et de la valeur artistique contenue dans chaque bouteille. En outre, ils recevront 225 millions de dôngs en espèces et 18 bouteilles de vin haut de gamme d'une valeur de plus de 200 millions de dôngs.

Informations sur les trois tours du concours :

- Du 7 juin au 31 juillet 2024 : Inscriptions en ligne

- 8 septembre 2024 : Dégustation à l'aveugle

- 19 octobre 2024 : Finale

Pour plus de détails sur la façon de participer, il suffit de visiter le site amvawards.info

Texte et photo : Minh Thu/CVN