Le Premier ministre demande à Quang Binh de s’appuyer sur ses propres avantages

>> La province de Quang Binh vise 500 logements sociaux

>> Visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh à Quang Binh

Photo : VNA/CVN

Il a souligné l’emplacement stratégique de Quang Binh, qui était une terre de talents, une zone importante sous de nombreuses dynasties féodales, le début de l’expansion territoriale du Vietnam vers le Sud et qui a été témoin de nombreux hauts et bas dans l’histoire. C’était aussi un confluent de nombreuses cultures du pays.

Il a salué les énormes réalisations de la province après près de 50 ans de réunification nationale, en particulier depuis son rétablissement il y a 35 ans, affirmant qu’elle affirmait de plus en plus son rôle important et contribuait davantage au développement national.

Soulignant l’importance croissante de Quang Binh et sa contribution de plus en plus significative au développement national, le chef du gouvernement a mis en avant des statistiques impressionnantes dans de nombreux domaines.

L’économie provinciale a maintenu une croissance soutenue, avec un taux moyen de 7,9% par an entre 1991 et 2023. Le tourisme a émergé comme un secteur clé, affirmant sa position tant sur le marché domestique qu’à l’échelle internationale.

Malgré ses défis et ses épreuves, cette terre fait preuve de courage, de résilience et de détermination pendant les périodes de guerre, et elle est déterminée à poursuivre son développement dynamique. Le pays a confiance en l’unité, le dynamisme, la créativité, l’audace et la détermination de l’autorité et de la population de Quang Binh pour atteindre les objectifs fixés, contribuant ainsi à l’édification et à la défense de la patrie, a-t-il déclaré.

La province a des chances solides de réaliser des percées et d’assurer un développement équitable dans le Centre, en mettant l’accent sur les services, le tourisme, l’industrie propre, les énergies renouvelables, la transformation, la fabrication et l’agriculture de haute technologie, respectueuse de l’environnement et durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la province d’exploiter davantage son potentiel distinctif, ses opportunités exceptionnelles, ses avantages concurrentiels et en particulier ses valeurs culturelles, historiques et humaines.

En particulier, a-t-il poursuivi, des efforts doivent être investis dans la construction de mécanismes et de politiques révolutionnaires pour faire de Quang Binh un centre du tourisme de nature et une destination attractive de niveau mondial qui capitalise sur les avantages de ce "royaume des grottes", afin que le tourisme soit devenu un secteur de pointe contribuant au développement socio-économique durable et bénéficiant à la communauté locale.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé à la province d’intensifier le développement des ressources humaines, de la science, de la technologie et de l’innovation, considérant que c’est le chemin le plus court et le plus efficace vers un développement rapide et durable.

Il a également ordonné de développer les infrastructures de transport, d’attirer davantage d’investissements, de faciliter le commerce, de promouvoir la transformation numérique et la transition verte, de développer une économie circulaire, basée sur la connaissance et du partage, et de favoriser les secteurs de l’énergie, de l’IA et des semi-conducteurs ainsi que d’autres secteurs émergents.

Il est important d’utiliser le port maritime local, l’aéroport et les postes-frontières internationaux pour faire de Quang Binh un important centre commercial dans le Centre, a-t-il indiqué.

En outre, le Premier ministre a exigé qu’une attention particulière soit accordée à la garantie de la sécurité sociale, à l’amélioration de la qualité de la vie matérielle et spirituelle des habitants, au perfectionnement des infrastructures socio-économiques, à une meilleure réponse aux catastrophes naturelles et au changement climatique et à la protection de l’environnement.

Le dirigeant a également souligné la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption, la construction du Parti et du système politique, ainsi que la formation d’un appareil administratif compact, efficace et efficient.

VNA/CVN