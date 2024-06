Le chef du gouvernement demande de renouveler les moteurs de croissance

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé samedi 1er juin de redoubler d’efforts pour renouveler les moteurs de croissance traditionnels et en promouvoir de nouveaux lors d’une réunion gouvernementale sur la situation socio-économique en mai et sur les cinq premiers mois de 2024 ainsi que les tâches principales pour juin et les mois suivants.

Le chef du gouvernement a estimé que la situation socio-économique du mois de mai a poursuivi la tendance positive et a récolté de meilleurs résultats que le mois précédent. La situation sur cinq mois était également meilleure que la même période de l’année dernière dans la plupart des domaines.

Selon les statistiques, la croissance a été stimulée dans les trois secteurs que sont l’industrie, l’agriculture et les services. La macroéconomie est restée stable, l’inflation maîtrisée et les grands équilibres assurés. De janvier à mai, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,03% sur un an. Les recettes du budget de l’État équivalaient à 52,8% de l’objectif de cette année et ont cru de 14,8% par rapport à l’année précédente. La valeur du commerce extérieur a progressé de 16,6%, avec un excédent commercial de 8,01 milliards d'USD. Le stock des investissements directs étrangers (IDE) a dépassé 11 milliards d'USD, en hausse de 2%. Le tourisme a continué à se redresser fortement, comme en témoigne le nombre d’arrivées internationales qui a bondi de 64,9%.

De nombreuses organisations internationales ont publié des prévisions optimistes quant à la croissance économique du Vietnam en 2024, a noté le Premier ministre Pham Minh Chinh.

En outre, les aspects culturels et sociaux, le renforcement institutionnel, la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, la défense nationale, la sécurité et les relations extérieures ont été encouragés. La qualité de vie des gens s’est améliorée. Le prestige et la position du Vietnam dans le monde ont également augmenté.

Cependant, a-t-il noté, il subsiste des lacunes, des problèmes, des difficultés et des défis tels que la forte pression sur l’inflation et les taux de change, l’accès difficile au crédit sur le marché immobilier, la lenteur de la réponse politique dans certains endroits, ainsi que les intoxications alimentaires complexes, les incendies et la situation de la criminalité.

Évoquant certaines tâches principales pour les temps à venir, le chef du gouvernement a exigé la poursuite d’une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace, coordonnée harmonieusement et fortement avec une politique budgétaire raisonnablement élargie et ciblée.

Les ministères, les secteurs et les localités doivent redoubler d’efforts pour faciliter l’accès des entreprises et des citoyens au crédit afin d’atteindre une croissance du crédit d’environ 5% pour le premier semestre et de 15% pour l’ensemble de l’année. Les taux d’intérêt des prêts devraient être encore réduits de 1 à 2%.

Photo : My Phuong/VNA/CVN

En particulier, la Banque d’État du Vietnam (BEV) et le ministère de la Construction doivent immédiatement prendre des mesures concrètes pour accélérer le décaissement du programme de crédit d’une valeur de 120.000 milliards de dôngs (4,7 milliards d'USD) pour le développement de logements sociaux.

Des mesures fortes sont nécessaires pour stabiliser le marché de l’or, augmenter les recettes budgétaires de l’État et réduire les dépenses, favoriser la transformation numérique et continuer à exonérer ou à réduire les impôts, les frais et les charges pour lutter contre les obstacles aux activités de production et d’entreprise.

D’autres mesures sont également nécessaires pour maintenir la stabilité des marchés et des prix, en particulier pour l’essence, le pétrole, les biens essentiels, le logement et l’alimentation.

Appelant à renouveler les moteurs de croissance traditionnels et à en promouvoir de nouveaux, il a déclaré qu’il était nécessaire d’accélérer les projets d’investissement public, d’alimenter les investissements privés, de renforcer les partenariats public-privé, d’attirer de manière sélective les IDE, de consolider les marchés traditionnels et d’explorer de nouveaux marchés, de stimuler fortement le marché intérieur et de promouvoir le commerce électronique et le paiement sans numéraire.

Des mécanismes et des politiques concrets et efficaces sont également nécessaires pour stimuler vigoureusement les nouveaux moteurs de croissance, développer l’économie régionale et urbaine et soutenir la transition verte, l’économie circulaire, fondée sur le partage et la connaissance, ainsi que de nouveaux domaines tels que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

En outre, il est important de saisir les opportunités d’exportation de produits agricoles, d’intensifier les efforts pour que le "carton jaune" pour la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) soit rapidement levé, de garantir suffisamment d’eau pour l’agriculture, la production d’électricité et la vie des populations, et de mieux prévenir incendies de forêt, a-t-il indiqué.

Concernant les services, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé un développement vigoureux des secteurs potentiels, une augmentation de l’attrait touristique et une gestion plus stricte de la qualité et des prix du tourisme à l’approche de la saison estivale des voyages.

Lors de la réunion, le chef du gouvernement a également demandé aux ministères, secteurs, agences et localités d’assurer la sécurité sociale et la vie du peuple, de préparer les réformes salariales, de renforcer la défense et la sécurité nationales, de lutter davantage contre la criminalité et la corruption et de mettre en œuvre rapidement et efficacement les traités internationaux et les accords auxquels le Vietnam est partie.

