Le PM appelle à davantage de contributions des entreprises au développement national

" Le pays a des aspirations, le peuple veut et attend, l’État doit jouer un rôle constructif, les entreprises doivent apporter leurs contributions en vue du développement nationale" , a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors d’une conférence entre la Permanence du gouvernement et les principales entreprises du pays, tenue ce lundi 10 février à Hanoï.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

"Ensemble, nous construisons le pays dans une nouvelle ère, une ère de progrès, de richesse, de civilisation, de prospérité et de bonheur", a-t-il souligné.

Exprimant sa confiance envers les entrepreneurs vietnamiens, le Premier ministre a affirmé que les réalisations du pays au cours de 40 ans de Renouveau (Dôi Moi) avaient bénéficié d'importantes contributions du secteur privé.

Aujourd’hui, l’économie privée représente près de 45% du PIB national, plus de 40% du total des investissements dépensés pour augmenter ou maintenir les capacités de production et les ressources nécessaires à l'amélioration du niveau de vie matériel et spirituel de l'ensemble de la société, tout en générant des emplois pour 85% de la population active. Elle contribue également à hauteur de 35% du chiffre d’affaires total des importations et de 25% du chiffre d’affaires des exportations, a-t-il précisé.

Le Premier ministre a rappelé que le Parti et l'État avaient mis en place de nombreuses politiques et lois pour encourager le développement des entreprises et des entrepreneurs vietnamiens. Ces efforts se poursuivront pour favoriser un climat propice à l’investissement et à la croissance, a-t-il déclaré.

L'année 2025 marquera de nombreux événements importants, et le Vietnam s’est fixé un objectif ambitieux de croissance du PIB d’au moins 8%. Cette dynamique devrait poser les bases d’une croissance à deux chiffres dans les années suivantes, a affirmé le chef du gouvernement.

Il a demandé aux ministères, aux organismes et aux localités, en particulier aux entreprises, de viser des taux de croissance égaux ou supérieurs à cet objectif, afin que le pays puisse atteindre ses ambitions économiques d’ici au centenaire de la fondation du Parti.

Pham Minh Chinh a également appelé les entreprises et les entrepreneurs à être des pionniers en matière d’innovation, de transformation numérique et de développement technologique, à contribuer plus efficacement et plus activement aux trois percées stratégiques du pays : le renforcement des institutions, le développement des infrastructures et l’amélioration de la qualité des ressources humaines.

Il a en outre insisté sur la nécessité de promouvoir l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie créative et l’économie du partage, espérant que de plus en plus de grandes entreprises nationales s’intégreraient aux chaînes de valeur mondiales.

Il s’est engagé à bâtir une administration ouverte, avec des fonctionnaires audacieux, capables d’innover et d’assumer leurs responsabilités pour le bien commun, ordonnant aux ministères, organismes et localités de s’engager à créer un climat d’investissement stable et attractif, afin que les entreprises puissent développer sereinement leurs activités.

En parallèle, le Premier ministre a rappelé aux entreprises leurs responsabilités : respect des lois, engagement envers la sécurité sociale, la protection de l’environnement, le bien-être des travailleurs et la promotion d’une culture d’entreprise ancrée dans l’identité nationale.

Le Vietnam compte aujourd’hui plus de 940.000 entreprises en activité, plus de 30.000 coopératives et plus de 5 millions de ménages commerciaux.

VNA/CVN