Le PM préside une conférence avec les banques

Dans la matinée du 11 février, le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a présidé une conférence entre la permanence du gouvernement et les dirigeants de 20 banques commerciales et de la Banque des politiques sociales pour discuter des mesures visant à stimuler la croissance et à maîtriser l'inflation.

Appréciant et saluant les contributions du secteur bancaire au développement du pays, le Premier ministre a déclaré que l'année 2025 avait été définie comme une année d'accélération et de percée pour atteindre les objectifs fixés pour le mandat 2021-2025.

Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre une croissance d'au moins 8% en 2025, ouvrant ainsi la voie à une croissance à deux chiffres dans les années suivantes, en vue d'atteindre les deux objectifs fixés en l’honneur des 100 ans de la fondation du Parti et des 100 ans de la fondation de la République, a-t-il souligné.

Depuis le début de l'année, le contexte mondial a évolué rapidement, avec de nombreuses politiques ayant des impacts sur le Vietnam. Afin de mieux comprendre et évaluer la situation, tout en recueillant les avis de la communauté des entreprises et des banques, la permanence du gouvernement a organisé cette conférence, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité les participants à analyser en profondeur les difficultés, défis, opportunités et avantages, et à proposer des solutions pour renouveler les moteurs de croissance traditionnels tels que l'investissement, les exportations et la consommation. Il a également appelé à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance et à formuler des suggestions au gouvernement concernant sa direction, notamment en matière d'institutions.

Le chef du gouvernement a en outre appelé à promouvoir le rôle du système bancaire pour exploiter et valoriser les potentiels uniques, les opportunités exceptionnelles et les avantages compétitifs, afin de créer des moteurs et des impulsions pour le développement national.

