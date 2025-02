Première réunion du Comité exécutif de l’organisation du Parti de l'AN

La première réunion du Comité exécutif de l’organisation du Parti de l'Assemblée nationale (AN) pour le mandat 2020-2025 s'est tenue le 10 février à Hanoï, sous la présidence de Trân Thanh Mân, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de l'AN et président de l'AN.

Lors de son intervention, Trân Thanh Mân a souligné que, dans un contexte national et international marqué par des évolutions complexes et rapides, l’ensemble du système politique était déterminé à mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Cette mise en œuvre vise à créer une base solide pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement. Aussi la mission qui incombe à l’organisation du Parti de l’AN s'avère-t-elle particulièrement lourde.

Selon le président de l’AN, l’organisation du Parti de l’AN compte près de 3.000 membres. Il est donc essentiel de promouvoir la solidarité, la démocratie, la responsabilité, l’unité, ainsi que la proactivité et la créativité au sein de cette organisation, tout en valorisant le rôle et la responsabilité de chaque individu.

Le dirigeant a insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage. Il a également appelé à préparer activement les conditions pour la tenue des Congrès des organisations du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Le président de l'AN a souligné l’importance de la mise en œuvre efficace du travail d'élaboration et d’amélioration des textes juridiques en 2025. À court terme, l’accent est mis sur la préparation et l’organisation réussie de la 9e session extraordinaire de la XVe législature de l'AN, ainsi que des 9e et 10e sessions ordinaires. De plus, il a insisté sur la nécessité de finaliser le programme d'élaboration des lois et des ordonnances pour 2026, d’ajuster le programme de 2025...

À cette occasion, Trân Thanh Mân a rappelé l’importance de poursuivre la réorganisation de l’appareil de l’AN conformément aux directives et conclusions du Comité central, avant d’appeler l’organisation du Parti de l’AN à continuer à diriger la modernisation des activités de supervision afin d’assurer leur exhaustivité et leur cohérence, depuis la planification des politiques jusqu’à leur mise en œuvre et leur application concrète.

Il a également informé que le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, avait demandé l’adoption d’une résolution lors de la 9e session extraordinaire de l’AN visant à lever les obstacles dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Enfin, Trân Thanh Mân a conclu en appelant l’organisation du Parti de l’AN à assurer une mise en œuvre globale et efficace des tâches politiques, contribuant ainsi pleinement à la réalisation des objectifs de développement du pays.

