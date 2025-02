Le chef du Parti exhorte la brigade de missiles 490 à renforcer sa préparation au combat

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Dans un contexte international marqué par des évolutions complexes et incertaines, et alors que le Vietnam renforce sa position, sa puissance et son prestige sur la scène mondiale, le leader du Parti a exhorté l'unité à ne pas "se reposer sur ses lauriers" ni à baisser la garde, ne serait-ce qu'un instant.

Pour mener à bien les missions assignées, la brigade doit continuer à suivre rigoureusement les résolutions du XIIIᵉ Congrès national du Parti, du XIᵉ Congrès du Parti de l'Armée populaire du Vietnam, ainsi que les directives du Comité central du Parti, du Bureau politique, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense.

Le secrétaire général du Parti a insisté sur la nécessité d’améliorer constamment la qualité globale et la préparation au combat du Corps d'artillerie, avec pour objectif de le transformer en une force révolutionnaire, d’élite et moderne. Il a souligné que la brigade devait être à la hauteur de son rôle de principale force de frappe terrestre de l'armée.

Pour atteindre cet objectif, il a mis l'accent sur l’intégration des technologies de l'information et de la transformation numérique dans la formation militaire et la gestion des troupes. Il a également insisté sur le développement de bases de données complètes, essentielles pour optimiser l’efficacité de la formation et des opérations.

La confidentialité a été soulignée comme une priorité absolue. Tô Lâm a insisté sur la nécessité de maintenir une sécurité stricte en ce qui concerne les équipements, les systèmes techniques, les réseaux de communication, les plans opérationnels et l’armement avancé. La brigade doit également réorganiser et optimiser son personnel pour qu'il soit rationalisé, agile et flexible, en accord avec les stratégies militaires et d'armement modernes.

Le secrétaire général a également insisté sur l'étude et l’application de la pensée, de la moralité et du style de vie du président Hô Chi Minh. Il a encouragé la brigade à promouvoir les traditions et l'engagement des talents méritant le titre de "soldats de l'Oncle Hô" dans la nouvelle ère. Il a également appelé à renforcer le leadership du Comité du Parti du Corps d’artillerie et de ses organisations affiliées.

Avant de conclure sa visite, Tô Lâm a planté un arbre au quartier général de la brigade et assisté à une mission simulée de lancement de missile sur le terrain d’entraînement de l’unité.

VNA/CVN