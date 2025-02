Le chef de l'État travaille avec le Bureau présidentiel sur le domaine judiciaire



Le matin du 10 février, à Hanoï, le président de la République, Luong Cuong, accompagné de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, a eu une séance de travail avec le Bureau présidentiel sur les questions judiciaires en 2025, un domaine clé relevant des attributions et compétences du chef de l'État, conformément à la Constitution.

Lors de cette réunion, les dirigeants du Bureau présidentiel ont présenté au président un rapport sur les préparatifs de la première réunion en 2025 du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, les orientations en matière d’amnistie à l’occasion des grandes fêtes de 2025, ainsi que la coordination du Bureau présidentiel dans l’élaboration des projets liés aux affaires judiciaires confiés par le Bureau politique.

Concernant les préparatifs de la première réunion de l'année du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, le président Luong Cuong a insisté sur l'importance d'aligner ces efforts sur les orientations et politiques du Parti. Il a insisté sur la nécessité d’assurer la cohérence et l'harmonisation des politiques juridiques afin d'améliorer l’efficacité du système judiciaire et de consolider un État de droit socialiste.

En ce qui concerne l’amnistie, le président a demandé aux organismes compétents de mener ce processus de manière stricte et transparente, dans le respect des procédures légales, afin de renforcer la confiance du peuple dans la politique de clémence du Parti et de l’État.

S’agissant des projets de réforme judiciaire, il a appelé le Bureau présidentiel à poursuivre sa collaboration avec les institutions concernées, notamment le Parquet populaire suprême, afin d'achever rapidement ces travaux tout en garantissant leur qualité et leur faisabilité.

Enfin, Luong Cuong a exhorté le Bureau présidentiel à renforcer sa coordination avec les ministères, comités et organismes concernés, en améliorant la qualité des conseils et propositions, afin d’assurer une efficacité maximale dans les activités du président de la République à venir.

