Un projet de riziculture durable transforme les mentalités des producteurs

Le projet de riziculture durable dans le delta du Mékong a déjà réussi à faire évoluer les mentalités. Les agriculteurs adoptent désormais des pratiques responsables et bas carbone, alignées sur les standards mondiaux.

Un projet de développement durable d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, associé à une croissance verte dans le delta du Mékong d’ici 2030, a déjà contribué à faire évoluer les mentalités des riziculteurs vers une plus grande responsabilité et l’adoption de pratiques de production conformes aux orientations mondiales du "développement durable", a déclaré Le Quôc Thanh, directeur du Centre national de vulgarisation agricole.

Photo : VNA/CVN

Selon M. Thanh, en 2024-2025, le centre a collaboré avec le Département de la production et de la protection des végétaux, l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI), les directions provinciales de l’agriculture et de l’environnement, ainsi que d’autres organismes compétents, pour mettre en œuvre sept projets pilotes dans la ville de Cân Tho et les provinces de Vinh Long, Dông Thap et An Giang.

Après trois récoltes, ces projets pilotes ont donné des résultats remarquables. Les coûts de production ont diminué (de 8,2% à 24,2% par rapport aux modèles témoins), la productivité et l’efficacité économique ont augmenté, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé (de 3,7 à 4,6 tonnes de CO₂ par hectare, certains modèles atteignant des réductions supérieures à 10 tonnes de CO₂), et le brûlage de la paille de riz après récolte a été considérablement réduit, contribuant ainsi à la réduction de la pollution et à la protection de l’environnement. Le Vietnam dispose désormais de riz à faibles émissions pour l’exportation, y compris vers les marchés aux exigences strictes.

Afin de reproduire ces modèles en production réelle, le centre a soumis au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, pour approbation, cinq projets de vulgarisation agricole de niveau national pour la période 2024-2025. Ces projets portent sur la production de riz de haute qualité à faibles émissions et soutiennent la mise en œuvre du projet d’un million d’hectares de riz, pour une superficie totale de 1.800 ha. Les résultats de la mise en œuvre locale montrent des rendements supérieurs de 5 à 10% à ceux des modèles témoins et des gains d’efficacité économique de plus de 15%. Après l’achèvement du projet, les surfaces cultivées étendues dépassent de plus de 30% la superficie initialement prévue.

Évaluant le rôle crucial des coopératives dans la consommation de riz de haute qualité et à faibles émissions, le Dr Trân Minh Hai, vice-recteur de l’Institut de politiques publiques et de développement rural, a constaté que les provinces privilégient actuellement les investissements dans les infrastructures, tandis que les investissements "immatériels" (formation, mobilisation, communication, etc.) destinés aux coopératives restent limités.

M. Hai a recommandé d’accroître les investissements immatériels afin que l’application systématique des nouveaux outils de mesure des niveaux d’eau et des émissions, ainsi que des nouveaux procédés de production, permette de garantir une qualité de produit élevée et homogène.

Dans le cadre de la participation du secteur privé, en partenariat avec les autorités et les coopératives chargées de la mise en œuvre du projet, Bayer Vietnam a déployé le modèle Bayer ForwardFarming (intégrant des solutions techniques et technologiques pour la riziculture) pendant six campagnes agricoles consécutives à Cân Tho.

Kg Krishnamurthy, directeur de la division des sciences des cultures chez Bayer Vietnam, a souligné que les premiers résultats des partenariats public-privé et des innovations mises en œuvre pour développer des zones de production de riz de haute qualité dans le delta confirment que le projet est sur la bonne voie. Cependant, pour atteindre les objectifs à long terme et parvenir à une transformation à grande échelle, il est nécessaire de mobiliser davantage de ressources, d’améliorer les cadres politiques et, surtout, de renforcer le partenariat public-privé entre les entreprises, les services de vulgarisation agricole et les communautés agricoles.

Réaffirmant son engagement à soutenir l’expansion du projet lors de la prochaine phase, l’entreprise a déclaré qu’elle poursuivra ses efforts en matière de transfert de technologies et de développement des ressources humaines, en mettant l’accent sur la formation d’"ambassadeurs agricoles" et d’"agriculteurs experts", ainsi que sur le renforcement des capacités des agents de vulgarisation agricole et des coopératives communautaires.

VNA/CVN