Wall Street termine en hausse, espère une trêve entre Washington et Téhéran

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi 6 avril, malgré des tensions géopolitiques persistantes et une nouvelle hausse des prix du pétrole, les opérateurs évaluant les chances d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a progressé de 0,36%, l'indice Nasdaq de 0,54% et l'indice élargi S&P 500 de 0,44%.

"L'incertitude plane sur un potentiel cessez-le-feu alors que l'échéance de mardi que le président Trump a donné à Téhéran approche à grands pas", remarquent les analystes de Briefing.com.

Donald Trump a menacé de détruire l'Iran "tout entier" mardi soir 7 avril si le pays n'a pas répondu d'ici là à son ultimatum et rouvert le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

Il avait déjà menacé, la veille, de frapper les centrales énergétiques et les ponts iraniens si la République islamique ne débloquait pas le détroit d'ici mardi 20h00, heure de Washington (00h00 GMT mercredi 8 avril).

Ces propos offensifs ont fait progresser les cours du pétrole lundi 6 avril. "Mais les investisseurs en actions semblent imperturbables", observe dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Plus tôt dans la journée, Iraniens et Américains avaient rejeté presque simultanément des offres de trêve.

La Maison Blanche a confirmé que des pays médiateurs avaient proposé un arrêt des combats de 45 jours, en ajoutant que le président américain n'avait pas "validé" cette idée.

En parallèle, "les opérateurs se concentrent sur une semaine chargée en termes de données" macroéconomiques aux États-Unis, remarquent les analystes de Monex USA.

Ils seront surtout attentifs à la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour mars, attendu vendredi.

"Un indice CPI très élevé pourrait être préoccupant, car cela indiquerait que la hausse des prix du pétrole se répercute déjà sur l'économie" américaine, note Sam Stovall, de CFRA, auprès de l'AFP.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain était stable par rapport à la clôture jeudi (le marché était fermé vendredi, jour du Vendredi saint). Il évoluait autour de 4,34% vers 20h20 GMT.

Au tableau des valeurs, le laboratoire Soleno Therapeutics s'est envolé (+32,31% à 52,25 dollars) après l'annonce lundi 6 avril de son acquisition par l'entreprise de biotechnologie californienne Neurocrine Biosciences (+0,67% à 132,48 dollars).

La plateforme d'échange Robinhood a avancé de 1,28% à 69,78 dollars, portée par l'annonce de sa participation dans les "Trump accounts", ce chèque qui sera versé pour chaque petit Américain né à compter de cette année, afin de lui donner un capital pour débuter dans la vie.

AFP/VNA/CVN