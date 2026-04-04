L'Iran rejette la proposition américaine de trêve de 48 heures

L'Iran a rejeté une proposition américaine de cessez-le-feu de 48 heures par l'intermédiaire d'un pays " ami ", a rapporté l'agence de presse semi-officielle Fars, citant une source bien informée.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'Iran a rejeté une proposition américaine de cessez-le-feu de 48 heures, a rapporté vendredi 3 avril l'agence de presse semi-officielle Fars.

La proposition a été transmise à l'Iran jeudi 2 avril par l'intermédiaire d'un pays "ami", a rapporté Fars, citant une source bien informée.

Photo : AFP/VNA/CVN

La source a ajouté que Washington avait intensifié ses efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu, en particulier après qu'une frappe iranienne a visé un "dépôt des forces militaires" américaines sur l'île de Bubiyan, au Koweït.

Selon Fars, les analyses suggèrent que la proposition a été présentée à la suite d'une intensification de la crise dans la région et de "graves problèmes" rencontrés par les forces américaines, résultant d'une "erreur d'appréciation" de leur pays quant aux capacités militaires de l'Iran.

Xinhua/VNA/CVN