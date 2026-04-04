L'Iran rejette la proposition américaine de trêve de 48 heures

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|Des personnes assistent à une cérémonie funéraire à Téhéran, en Iran, le 1er avril 2026.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
L'Iran a rejeté une proposition américaine de cessez-le-feu de 48 heures, a rapporté vendredi 3 avril l'agence de presse semi-officielle Fars.
La proposition a été transmise à l'Iran jeudi 2 avril par l'intermédiaire d'un pays "ami", a rapporté Fars, citant une source bien informée.
|De la fumée s’élève après des explosions à Téhéran en Iran, le 1er avril.
|Photo : AFP/VNA/CVN
La source a ajouté que Washington avait intensifié ses efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu, en particulier après qu'une frappe iranienne a visé un "dépôt des forces militaires" américaines sur l'île de Bubiyan, au Koweït.
Selon Fars, les analyses suggèrent que la proposition a été présentée à la suite d'une intensification de la crise dans la région et de "graves problèmes" rencontrés par les forces américaines, résultant d'une "erreur d'appréciation" de leur pays quant aux capacités militaires de l'Iran.
Xinhua/VNA/CVN