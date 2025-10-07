Le PM félicite les forces ayant contribué au démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

>> Vaste réseau de trafic de drogue en provenance du Laos démantelé à Nghê An
|777,7 kg de drogues de synthèse saisies dans l'opération spéciale A825p.
|Photo : Commandement des gardes-frontières/CVN
Le 21 septembre 2025, ces unités, en coordination avec les commandements des gardes-frontières de Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville, Ha Tinh, et avec les services de police des provinces de Phu Tho et Dông Nai, ont mené à bien l’opération spéciale A825p. Celle-ci a permis l’arrestation de 20 suspects et la saisie de 777,7 kg de drogues de synthèse, ainsi que de nombreux objets et documents connexes, tout en garantissant une sécurité absolue.
Au nom du gouvernement, le Premier ministre a chaleureusement félicité et salué les résultats remarquables obtenus. Il a souligné que cette réussite illustre la détermination, le courage, l’ingéniosité et la coordination efficace entre les forces armées et policières dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue, contribuant ainsi à préserver la sécurité nationale et le bien-être du peuple.
Le chef du gouvernement a demandé aux ministères de la Défense et de la Sécurité publique de proposer des récompenses appropriées aux collectifs et individus concernés, et de diffuser largement cet exemple, afin de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, pour protéger la vie paisible des citoyens.
VNA/CVN