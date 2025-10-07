Le PM félicite les forces ayant contribué au démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a adressé une lettre de félicitations au Département de lutte contre la drogue et la criminalité du Commandement des gardes-frontières (relevant du ministère de la Défense), ainsi qu’au Département de police d’enquête sur les crimes liés à la drogue (relevant du ministère de la Police), pour avoir démantelé un vaste réseau de trafic de drogue introduisant illégalement 777,7 kg de stupéfiants au Vietnam.

>> Vaste réseau de trafic de drogue en provenance du Laos démantelé à Nghê An

>> Quatre condamnations à mort dans la plus grande affaire de trafic de drogue à Huê

>> Le Premier ministre félicite les résultats de la lutte antidrogue

Photo : Commandement des gardes-frontières/CVN

Le 21 septembre 2025, ces unités, en coordination avec les commandements des gardes-frontières de Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville, Ha Tinh, et avec les services de police des provinces de Phu Tho et Dông Nai, ont mené à bien l’opération spéciale A825p. Celle-ci a permis l’arrestation de 20 suspects et la saisie de 777,7 kg de drogues de synthèse, ainsi que de nombreux objets et documents connexes, tout en garantissant une sécurité absolue.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre a chaleureusement félicité et salué les résultats remarquables obtenus. Il a souligné que cette réussite illustre la détermination, le courage, l’ingéniosité et la coordination efficace entre les forces armées et policières dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue, contribuant ainsi à préserver la sécurité nationale et le bien-être du peuple.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères de la Défense et de la Sécurité publique de proposer des récompenses appropriées aux collectifs et individus concernés, et de diffuser largement cet exemple, afin de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, pour protéger la vie paisible des citoyens.

VNA/CVN