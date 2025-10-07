Un lauréat du prix Nobel à une conférence internationale de physique quantique à Gia Lai

La province de Gia Lai (Centre) accueille la conférence internationale "Cent ans de physique quantique", qui s'est ouverte le 7 octobre. L'événement attire des dizaines de scientifiques de renommée mondiale, dont le Professeur Serge Haroche, lauréat du prix Nobel de physique 2012.

La conférence majeure est organisée conjointement par l'Association "Rencontres du Vietnam", le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE) et le Comité d'organisation international. Elle se tient à l'occasion de l'"Année internationale des sciences et technologies quantiques"(AIQ), proclamée par les Nations unies le 7 juin 2024, marquant ainsi le centenaire du développement de la science quantique.

La conférence rend hommage au Professeur Serge Haroche, lauréat du prix Nobel de physique 2012, pour ses travaux pionniers en physique quantique. Il est le 19e lauréat du prix Nobel à visiter l'ICISE depuis le lancement de ses activités en 2013.

La conférence rassemble plus de 80 scientifiques, professeurs et chercheurs de 14 pays ainsi que 60 lycéens exceptionnels spécialisés en sciences. Elle offre une plateforme dynamique pour présenter et débattre d'un large éventail de sujets, incluant l'optique quantique, la communication et l'informatique quantiques, la physique atomique et de la matière condensée, la spectroscopie et la mesure de haute précision, les simulations d'atomes froids et de matériaux, la théorie et la méthodologie de la mécanique quantique, la physique quantique des hautes énergies, la cosmologie et les technologies quantiques appliquées à la production d'énergie.

Les jeunes scientifiques et étudiants diplômés bénéficient notamment de conférences spéciales et de tables rondes, leur permettant de présenter leurs recherches et d'obtenir des commentaires directs d'experts internationaux de premier plan. Les tables rondes favorisent un dialogue académique ouvert, diffusent de nouvelles idées et façonnent les futures orientations de recherche, tout en favorisant la collaboration entre les laboratoires vietnamiens et internationaux.

Le Professeur Nguyên Quang Liêm, président de la Société vietnamienne de physique, a rappelé que la science quantique avait marqué une rupture audacieuse avec la physique classique au début du XXe siècle. S'appuyant sur les contributions de lauréats du prix Nobel tels qu'Albert Einstein, Niels Bohr, Louis de Broglie, elle a redéfini notre compréhension de la nature et posé les bases des technologies modernes, des semi-conducteurs aux ordinateurs quantiques.

Il a souligné que cette conférence illustrait le pouvoir de la coopération internationale et l'immense potentiel de la science quantique au service du bien commun de l'humanité.

Avant les sessions principales, des conférences thématiques ont été organisées pour les jeunes chercheurs et les étudiants diplômés afin d'approfondir leurs connaissances fondamentales et de nouer des liens avec des scientifiques confirmés.

Présentant l'événement, Lam Hai Giang, vice-président du Comité populaire provincial de Gia Lai, a appelé à une collaboration renforcée avec les experts mondiaux de la physique quantique et des semi-conducteurs. Il a affirmé l’engagement de la province à soutenir l’ICISE et à développer des centres de recherche avancée, de formation et de transfert de technologie pour former des ressources humaines de haute qualité pour le développement durable.

